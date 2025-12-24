Ministerul Sănătăţii: Gripă și infecții respiratorii în creștere în România. Recomandări pentru prevenirea îmbolnăvirilor

24-12-2025
Ministerul Sănătăţii informează populaţia că, în această perioadă, se înregistrează o intensitate crescută a activităţii gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale şi a altor infecţii virale respiratorii la nivelul întregii ţări.

Mihaela Ivăncică

În acest context, pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătăţii recomandă respectarea unor măsuri.

Măsuri generale pentru populaţie

* Prezentarea la medicul de familie la apariţia simptomelor respiratorii, în vederea stabilirii conduitei terapeutice, a necesităţii izolării la domiciliu şi, după caz, a efectuării unor investigaţii suplimentare.

* Purtarea măştii de protecţie de către persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie, în situaţia în care este necesară deplasarea în comunitate.

* Respectarea etichetelor de tuse şi strănut, inclusiv utilizarea batistelor de unică folosinţă.

* Menţinerea unei igiene riguroase a mâinilor, prin spălare frecventă cu apă şi săpun sau utilizarea de soluţii dezinfectante.

* Evitarea aglomeraţiilor, aerisirea frecventă a spaţiilor închise şi utilizarea măştii de protecţie în contexte cu risc crescut.

* Continuarea vaccinării antigripale, cu prioritate pentru persoanele din categoriile la risc: persoane cu vârsta de peste 65 de ani; gravide; persoane imunodeprimate; persoane cu afecţiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare.

* Administrarea tratamentului antiviral antigripal, la indicaţia medicului, în special la persoanele cu risc crescut, pentru reducerea probabilităţii apariţiei complicaţiilor şi a formelor severe de boală.

Măsuri generale la nivelul unităţilor sanitare cu paturi

* Purtarea echipamentului de protecţie adecvat (măşti, mănuşi, halate) de către personalul medico-sanitar şi de către alte persoane care intră în contact cu pacienţii.

* Limitarea programului de vizită pentru aparţinătorii pacienţilor internaţi, în funcţie de situaţia epidemiologică.

* Realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar şi auxiliar, cu recomandarea izolării voluntare la domiciliu a persoanelor cu simptomatologie respiratorie sau redistribuirea acestora către activităţi care nu implică interacţiunea directă cu pacienţii.

* Asigurarea stocurilor necesare de antivirale, în special în unităţile sanitare care internează cazuri de infecţii respiratorii acute.

* Asigurarea condiţiilor necesare pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar şi auxiliar nevaccinat.

Ministerul Sănătăţii monitorizează permanent evoluţia situaţiei epidemiologice şi va continua să informeze populaţia în mod transparent, în funcţie de datele disponibile.

''Respectarea acestor măsuri este esenţială pentru protejarea sănătăţii publice şi pentru limitarea impactului infecţiilor respiratorii asupra sistemului sanitar'', se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătăţii.

Sursa: Agerpres

Etichete: ministerul sanatatii, recomandari, gripa, imbolnavire,

Dată publicare: 24-12-2025 12:47

