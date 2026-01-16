„O să te omor”. O femeie din Bucureşti a vrut să se răzbune pe fostul soţ şi a înscenat mesaje de ameninţare. Ce a urmat

16-01-2026 | 16:07
O femeie de 35 de ani din Bucureşti a vurt să se răzbune pe fostul soţ, a cumpărat o cartelă telefonică şi a trimis pe numărul ei de telefon mesaje de ameninţare extremă.

Ulterior, a reclamat la Poliţie că bărbatul i le-ar fi trimis, acesta fiind dus la audieri de la Suceava la Bucureşti. Cercetările au demonstrat că femeia a înscenat totul, fiind reţinută şi apoi plasată sub control judiciar.

”La data de 14 ianuarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 13 Poliţie au reţinut o femeie, în vârstă de 35 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare”, a transmis, vineri, Poliţia Capitalei.

Ancheta a arătat că, în 5 ianuarie 2026, femeia a susţinut la Poliţie că ar fi fost ameninţată, prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie, cu acte de violenţă extremă, atât ea, cât şi copilul său, de către fostul soţ, faţă de care instanţa a emis, la data de 27 octombrie 2025, un ordin de protecţie.

”Astfel, ca urmare a sesizării, au fost dispuse măsuri specifice, inclusiv efectuarea unei percheziţii domiciliare în judeţul Suceava, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava. În urma cercetărilor efectuate a reieşit faptul că femeia ar fi achiziţionat o cartelă de telefonie mobilă preplătită, pe care ar fi instalat o aplicaţie de mesagerie, iar ulterior ar fi transmis către propriul număr de telefon un mesaj de ameninţare cu acte de violenţă extremă, inducând astfel în eroare organele judiciare cu privire la provenienţa mesajului”, a mai transmis Poliţia.

Reţinere şi control judiciar

Femeia a fost reţinută pentru 24 de ore, ulterioor fiind pasată sub controlul judiciar pentru 60 de zile.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că femeia a vrut să se răzbune pe fostul soţ.

Într-unul dintre mesajele pe care le-a transmis pe propiul telefon, femeia scria: ”O să te omor, şi pe tine, şi pe jegul ăla de copil. Acest copil este slăbiciunea ta şi eu ştiu unde te voi lovi să te doară. Nimic nu mă poate opri. O să trăieşti în teamă, până vei înnebuni. Toate astea pentru că te-ai dus la DIICOT”.

Fostul soţ al femeii locuieşte în Suceava şi este fost militar, condamnat pentru conducere fără permis şi sub influenţa substanţelor interzise. De asemenea, ar fi vizat într-un dosar de trafic de droguri.

