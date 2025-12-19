Peste 5.700 de cazuri de gripă, raportate într-o săptămână. Județele cu cele mai multe îmbolnăviri

Peste 5.700 de cazuri de gripă clinică au fost înregistrate, la nivel naţional în ultima sătămână, numărul fiind aproape dublu faţă de cel din săptămâna precedentă, notează INSP.

Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în Bucureşti şi în judeţele Botoşani, Iaşi, Suceava.

Potrivit raportului realizat de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, în săptămâna 8-14 decembrie au fost raportate 99.034 de cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 22% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (81.174) şi cu 5,6% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (104.923). Variaţia în plus faţă de media calculată de 96.725 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 2,4%.

În acelaşi interval, au fost înregistrate 5.701 cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 1.421 cazuri în aceeaşi săptămână a sezonului precedent şi cu 3.018 înregistrate în săptămâna precedentă.

Județele cu cele mai multe cazuri

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de 41 de judeţe, cele mai multe fiind în municipiul Bucureşti (909) şi în judeţele Botoşani (957), Iaşi (556), Suceava (449), Cluj (395) şi Neamţ (320).

„Incidenţa infecţiilor respiratorii a depăşit nivelul mediu calculat pentru ultimele sezoane, cu intensificarea activităţii gripale şi extinderea răspândirii geografice a circulaţiei virusurilor gripale”, au arătat specialiştii.

Totodată, au fost raportate 51 de cazuri de infecţii respiratorii acute severe (SARI), cu 29 mai multe faţă de săptămâna precedentă şi cu 4 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a sezonului precedent.

Au fost şi 81 de cazuri de gripă confirmată de laborator (38 cu virus gripal AH3, 3 cu virus gripal AH1 şi 40 cu virus gripal A nesubtipat).

De la începutul sezonului au fost raportate 161 de cazuri de gripă confirmate de laborator, din care: 91 de cazuri cu virus gripal A nesubtipat, 59 cu virus gripal AH3, 8 cu virus gripal AH1 şi 3 cazuri cu virus gripal B.

INCDMM Cantacuzino a comunicat la INSP-CNSCBT primele rezultate ale secvenţierilor efectuate pentru virusul gripal AH3, la toate cazurile fiind detectată subclada K.

În intervalul menţionat, nu a fost comunicat niciun deces confirmat cu virus gripal.

Până în 14 decembrie, au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.224.913 de vaccinări antigripale (1.201.059 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.621 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

