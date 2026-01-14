Autoritățile ruse au arestat mai mulți medici după moartea a nouă nou născuți în primele două săptămâni din an

Autorităţile ruse i-au arestat pe medicul şef şi pe şeful interimar al secţiei de terapie intensivă de la o maternitate din Siberia după decesul a nouă nou-născuţi în acest spital, au anunţat miercuri anchetatorii, informează Reutres.

Comitetul de Anchetă al Rusiei a precizat că medicii au fost arestaţi sub suspiciunea de cauzare a acestor decese prin neglijenţă. Deocamdată, medicii vizaţi sau avocaţii lor nu au făcut declaraţii.

„Drept rezultat al neîndeplinirii datoriilor oficiale şi profesionale ale suspecţilor în organizarea şi oferirea de îngrijiri medicale, nouă bebeluşi născuţi între 1 decembrie 2025 şi 12 ianuarie 2026 au murit", potrivit Comitetului de Anchetă.

Cazul, raportat de media independente, a provocat furie în întreaga Rusie. Politicieni, comentatori şi ruşi obişnuiţi se întreabă cum poate o ţară să-şi sporească rata de natalitate - o prioritate stabilită de preşedintele Vladimir Putin - dacă se permite ca astfel de tragedii să aibă loc.

