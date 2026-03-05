Cele mai multe probleme sunt în mediul rural, unde, deși a crescut numărul cabinetelor stomatologice, de multe ori oamenii nu își permit să le treacă pragul.

O femeie și-a adus fetița la stomatolog din cauza unei carii și recunoaște în fața medicului că ea nu și-a făcut până acum nicio igienizare a danturii.

Depunerile de tartru (49%), cariile/plombele (48%), îngălbenirea dinților (40%), durere dentară (36%) și sensibilitatea dentară (35%) sunt cele mai întâlnite probleme care îi aduc pe români la dentist. Dar barometrul stomatologiei, publicat de curând, arată că 45% dintre români nu au ajuns într-un astfel de cabinet în ultimele 12 luni.

Corespondent Știrile Pro TV: „Conform barometrului, bugetul pe care oamenii intenționează să îl aloce pentru servicii stomatologice în acest an trece ușor de 2.000 de lei. Ce acoperă acești bani într-un cabinet privat? Consultația inițială și cel mult două-trei carii mai complicate. Pentru că prețul unui implant pornește cam de la trei-patru mii de lei.”

Pentru cabinetele stomatologice care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, statul decontează 6.000 de lei pe lună pentru un stomatolog din urban și 9.000 pentru unul din mediul rural. Oamenii care nu reușesc să prindă loc pentru aceste fonduri ar trebui să-și plătească din buzunar intervențiile.

Ionuț Leahu, medic stomatolog: „Este scump tratamentul târziu, ceea ce este foarte ieftin și unde statul român are totuși un program este pe zona de prevenție, dar programul este subfinanțat și în relația cu CNAS eu nu-mi permit să ofer serviciile la standardul pe care mi-l doresc. Cât decontează Casa a rămas la nivelul anilor 2018-2020.”

Ministrul Sănătății spune că, după aprobarea bugetului, vor fi alocați bani în programul de acțiuni prioritare pentru spitalele publice care au cabinete stomatologice. Pentru început, 15 milioane de lei.