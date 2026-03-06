Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri, după ce şedinţa CGMB s-a suspendat din lipsă de cvorum că este pentru a treia oară când Consiliul General nu se poate întruni, într-o situaţie extrem de dificilă pentru Bucureşti iar iresponsabilitatea celor de la PSD este incredibilă.

”Este pentru a treia oară când Consiliul General nu se poate întruni, într-o situaţie extrem de dificilă pentru Bucureşti. Iresponsabilitatea celor de la PSD este incredibilă. Mă aştept la nişte cote foarte proaste pe luna aceasta, că banii care vin de la buget, ceea ce trebuie să acoperim din punct de vedere bugetar, şi cel puţin una dintre hotărâri ne-ar fi ajutat foarte mult să luăm din presiunea care o simţim în acest moment, din cauza bugetului”, a spus primarul Capitalei, după suspendarea şedinţei.

Ciprian Ciucu a mai spus că vrea să combată narativul cum că Bucureştiul ia de la săraci şi dă la bogaţi.

Fostul premier Ciolacu a luat 7,5 miliarde de euro de la București

”Din contră, Bucureştiul este oraşul care contribuie cu între 35% şi 40% la bugetul naţional. Dacă rămâne 35% la Bucureşti, toate problemele ar fi rezolvate pe parcursul a unui an sau doi. Deci este un narativ greşit”, a explicat el.

Ciucu a adăugat că ”au ajuns în această situaţie financiară extrem de proastă din cauza faptului că guvernul Ciolacu a lipsit oraşul Bucureşti de 7,5 miliarde de euro în ultimii 2 ani, 2024 şi 2025”.

”Factual, oricine poate vedea că, prin Ordonanţa Trenuleţ şi prin acea hotărâre a solidarităţii, PMB a pierdut 3,5 miliarde de euro iar sectoarele au pierdut 3,5 miliarde. Bani care ne lipsesc acum să evităm insolvenţa STB şi insolvenţa Termoenergetică. Vreau să fie foarte clar, că acest mesaj că Bucureşti a luat de la săraci şi că a dat la bogaţi este doar o manipulare”, a subliniat Ciucu.