Ministrul Sănătății: Gărzile nu pot fi considerate vechime suplimentară. „Ziua de muncă e zi, indiferent câte ore lucrezi”

Alexandru Rogobete a anunţat, miercuri seară, că, în perioada următoare, va face demersuri pentru ca şi medicii rezidenţi să fie plătiţi pentru gărzile pe care le fac în spitale.

Ministrul Sănătăţii a declarat, la Medika Tv, că garda prestată de medici nu poate fi considerată în mod suplimentar vechime în muncă pentru că legislaţia europeană a muncii, dar şi legislaţia din România prevede că, indiferent de orele lucrate într-o zi, vechimea în muncă se consideră o zi.

”Vechimea în muncă se calculează în zile, nu în ore. Deci faptul că eu muncesc 12 ore pe zi, la vechime mi se calculează o zi. Dacă un coleg lucrează doar 4 ore pe zi, la vechime lui i se calculează tot o zi. Deci nu am cum garda să intre suplimentar pentru că este realizată tot în cele 24 de ore care se cuantifică deja la vechimea în muncă”, a explicat Alexandru Rogobete.

El a subliniat că, în plus, cele mai multe gărzi în spitale sunt realizate în baza unui contract individual, separat, care reprezintă o formă de prestare de serviciu.

Alexandru Rogobete a anunţat şi că în perioada următoare va face demersuri pentru ca şi gărzile făcute de medicii rezidenţi să fie plătite.

”Poate nu în februarie, dar anul următor, 100% la un moment dat vom ajunge să implementăm şi treaba asta (plata gărzilor pentru rezidenţi – nr..). Poate nu cu tariful unui medic specialist, poate cu un tarif mai mic, dar o formă de a stimula şi financiar medicul rezident să facă gărzi şi pentru gărzile pe care le face trebuie să existe plată, este normal, este etic”, a adăugat ministrul.

