Gărzile medicilor ar putea fi recunoscute ca vechime la pensie. Ce prevede proiectul aflat în Parlament

Stiri Sanatate
15-01-2026 | 20:05
Gărzile medicale ar putea să fie recunoscute ca timp efectiv lucrat și luate în calcul la stabilirea pensiei.

autor
Constantin Toma

Asta propune un senator care vrea să modifice legislația din sănătate și codul muncii.

Unii medici susțin deja proiectul și spun că li se cuvine acest drept pentru că ajung acasă epuizați, după zeci de ore în secțiile din spitale.

Sindicatele din sistemul sanitar susțin că sunt peste 12.000 de medici care fac gărzi.

În numeroase spitale din toată țara, gărzile în specialități importante precum cardiologie, neurologie, ATI sau chiar în unitățile de primiri urgențe nu pot fi susținute din pricina crizei de personal. Medicii care au rămas sunt nevoiți să rămână de multe ori zeci de ore pentru a suplini lipsa colegilor.

În legislația actuală, ei sunt obligați prin contract să efectueze o gardă pe lună. Dar în spitale este nevoie de permanență, indiferent că este vorba de noapte, week-end-uri sau sărbători legale. Prin urmare, în unele cazuri un medic adună chiar și 9 gărzi în 30 de zile.

Garda medicală nu este integrată în vechime, din cauza unei anomalii, spune inițiatorul proiectului.

Cătălin Silegeanu, senator AUR: Uniunea Europeană spune că garda este timp de muncă și cam atât. Însă, directiva nu interzice nicăieri că acest timp să fie recunoscut la pensie sau ca vechime. O gardă de 24 de ore acoperă două zile calendaristice și ambele trebuie trecute ca vechime cu obligația clară pentru spital de a le evidenția distinct”.

Parlamentarul vrea să alinieze statutul personalului medical cu cel al altor angajați din serviciile de urgență și apărare, pentru care munca în ture este luată în calcul la stagiul de cotizare pentru pensie.

Foarte mulți medici susțin ideea.

Mihaela Zaharia, medic, prim-vicepreședinte Federaţia Solidaritara Sanitară din România: ”Am constat că un medic îndeplinește o normă și jumătate ca timp de muncă și contribuție la pensie față de altă persoană care lucrează în alt sistem public. Gândiți-vă că în loc de 40 de ani de muncă, noi efectuăm 60 și ceva de ani de muncă. O gardă în timpul săptămânii începe la 8 dimineața, se termină a doua zi la 8 dimineața și medicul își continuă activitatea încă celelalte 6 ore de la 8 dimineața, până la ora 14”.

De altfel și Colegiul Medicilor solicită măsuri clare pentru recunoașterea corectă a efortului depus de personalul medical. Reprezentanții cer și ca plata orelor de gardă să fie făcută la nivelul grilelor actuale de salarizare, dar și evaluări profesionale centrate pe actul medical, care să ia în considerare dificultatea cazurilor.

Ministrul Sănătății, spune că în prezent, indiferent că un medic muncește 3 ore sau 12 ore într-o zi, la vechime se calculează o zi.

În schimb, pentru a atrage medicii care să asigure permanența, vrea organizarea a trei tipuri de gărzi: de monitorizare, de urgență şi la domiciliu. Acestea ar urma să fie plătite în principal în funcție de nivelul spitalului și de performanță. Iar, în mai multe spitale de urgență, ar urma să apară gărzile de 12 ore.

Deocamdată proiectul de lege așteaptă să fie dezbătut de Parlament.

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) atrage atenţia asupra unei legături tot mai evidente între utilizarea excesivă a ecranelor şi deteriorarea sănătăţii mintale, în special în rândul copiilor şi tinerilor.

