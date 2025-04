Fructul care poate preveni cancerul și ne ajută să dormim mai bine. Se găsește în toate magazinele din România

Acest fruct străvechi era considerat cândva un simbol al luxului - și, în multe privințe, încă mai este. Și din moment ce conține 81% apă și are doar 62 de calorii per porție se dovedește o alegere foarte bună pentru a ne hidrata, dar și a ține sub control pofta de dulce, notează NY Post.

„Strugurii sunt fantastici pentru că sunt accesibili, dar și versatili”, a declarat dieteticianul Anthony DiMarino pentru Cleveland Clinic. „Ei pot fi folosiți într-o mulțime de feluri de mâncare și situații diferite.”

O sursă importantă de nutrienți și antioxidanți, strugurii mai sunt numiți de unii experți „bomboana naturii”.

Strugurii se remarcă prin faptul că au peste 1.600 de compuși vegetali diferiți, dintre care mulți conțin o gamă incredibilă de antioxidanți. De exemplu, antocianinele sunt responsabile de nuanța bogată a strugurilor roșii - și, de asemenea, combat radicalii liberi care pot deteriora celulele și pot duce la apariția cancerului.

Consumul e struguri ar putea reduce riscul de cancer și de boli cardiovasculare

Coaja și semințele strugurilor roșii sunt deosebit de bogate în resveratrol, despre care se știe că reduce inflamația și scade riscul de boli de inimă și cancer.

Resveratrolul este, de asemenea, prezent în vinul roșu - dar, deoarece există în prezent îndoieli semnificative cu privire la faptul că conținutul de antioxidanți compensează cu adevărat efectele cancerigene ale alcoolului, specailiștii ne recomandă să mâncăm strugurii.

Un studiu publicat în Nutrition Journal a arătat că adulții de peste 50 de ani care au consumat zilnic între 150 și 450 de grame de struguri timp de două săptămâni au prezentat o reducere a semnelor de cancer de colon. Cercetările au arătat, de asemenea, că extractele de struguri pot inhiba creșterea și răspândirea celulelor canceroase umane de sân și de colon în condiții de laborator și în studii pe animale.

„Strugurii sunt foarte săraci în sodiu”, a spus DiMarino. „Se potrivesc bine într-un plan de dietă cu conținut scăzut de sodiu, ajutând la reducerea tensiunii arteriale”.

De asemenea, conțin mult potasiu - care poate ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge - și polifenoli, în special resveratrol, care s-au dovedit a reduce tensiunea arterială, a reduce nivelul colesterolului rău și a diminua riscul de boli de inimă.

Un studiu din 2015 a constatat că persoanele cu colesterol ridicat care au mâncat trei căni de struguri roșii pe zi au avut niveluri mai scăzute de colesterol total și colesterol rău la sfârșitul a opt săptămâni.

Beneficiile strugurilor pentru sănătatea creierului

Un studiu din 2017 a arătat că adulții care au luat un supliment de struguri de 250 mg în fiecare zi timp de 12 săptămâni au prezentat îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește abilitățile lingvistice, memoria și concentrarea.

Într-un alt studiu din 2017, adulții mai tineri care au consumat 230 ml de suc de struguri au fost capabili să îndeplinească mai rapid sarcini legate de memorie și păreau să aibă o dispoziție mai bună în doar 20 de minute.

Cercetările sugerează că proprietățile de combatere a radicalilor liberi ale resveratrolului vă pot proteja și de demență și declin cognitiv.

„Gândiți-vă la boala Parkinson și boala Alzheimer, acestea pot fi semne de stres oxidativ”, a spus DiMarino. „Resveratrolul poate ajuta la reducerea șanselor de apariție a acestor boli.”

Un antioxidant puternic, resveratrolul, ajută la menținerea fermității pielii prin reducerea daunelor celulare.

„Ajută la protejarea anumitor gene, ceea ce duce la îmbătrânire sănătoasă și longevitate”, a declarat DiMarino.

Stugurii se dovedesc a fi o ideea bună și seara, după cină. Sunt o gustare dulce ușoară după cină și au și melatonină, ceea ce ne ajută să adormim mai repede.

„Strugurii au urme de melatonină în ei”, a spus DiMarino. „Așa că sunt o gustare excelentă de seară. Nu au o mulțime de calorii și vă pot ajuta să adormiți.”

