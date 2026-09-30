Te gândești la ciocolată, la pizza, la ceva dulce sau deja la următoarea masă. Uneori nici măcar nu este vorba despre pofta pentru un anumit aliment, ci despre calcule permanente. Câte calorii ai mâncat, dacă ai mâncat prea mult, ce ai voie să mănânci și când ar trebui să mănânci din nou.

În ultimii ani, pentru această experiență a început să fie folosit tot mai des termenul „food noise”, tradus prin „zgomot alimentar”. Conform unui articol publicat în revista Nutrition & Diabetes, termenul descrie o preocupare persistentă pentru mâncare și pentru deciziile legate de alimentație, care poate deveni nedorită, deranjantă și greu de ignorat.

Dar ce este, de fapt, "food noise"? Este o formă de foame, de poftă sau un fenomen diferit? Ce legătură are cu mecanismele recompensei și cu dopamina? Și, mai ales, poate fi redus fără medicamente?

„Food noise” nu este un diagnostic medical și nu reprezintă, în prezent, o afecțiune recunoscută în sine. Termenul este folosit pentru a descrie gândurile persistente sau intruzive legate de mâncare, iar cercetările privind definirea, cauzele și modalitățile de gestionare a acestui fenomen sunt încă în desfășurare. Informațiile din acest articol au scop informativ și nu înlocuiesc recomandările unui medic sau ale unui specialist în nutriție.

Ce înseamnă cu adevărat „Food Noise" și cum îți controlează alegerile alimentare

„Food noise" nu este, în prezent, un diagnostic medical în sine. Este un concept relativ nou în cercetarea comportamentului alimentar, iar oamenii de știință încearcă încă să stabilească exact cum se diferențiază de alte fenomene legate de alimentație.

Un grup de experți reunit de American Society for Nutrition a propus în 2025 o definiție potrivit căreia "food noise" reprezintă gânduri persistente despre mâncare, percepute ca nedorite și/sau supărătoare, care pot produce consecințe sociale, mentale sau fizice.

Un alt studiu, publicat în revista Obesity, a urmărit dezvoltarea unui instrument pentru măsurarea fenomenului. Cercetătorii au analizat date de la 396 de participanți și au dezvoltat un chestionar format din cinci întrebări, denumit Food Noise Questionnaire. Instrumentul a prezentat o consistență internă și o fiabilitate test-retest bune, însă autorii precizează că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili utilitatea sa clinică. Potrivit cercetătorilor, nu orice gând despre mâncare înseamnă "food noise".

Să te gândești că ți-ar plăcea să mănânci o prăjitură nu este, în sine, ceva anormal. Problema apare atunci când gândurile devin persistente, intruzive și greu de ignorat și ajung să ocupe o parte semnificativă din atenția unei persoane.

Mai mult, "zgomotul" poate însemna nu doar "vreau să mănânc", ci și "mă gândesc permanent la mâncare".

În descrierile analizate de cercetători apar și întrebări precum: "Mănânc suficient?", "Am ales cantitatea potrivită?", "Ar fi trebuit să mănânc mai multe proteine?", "Când pot să mănânc din nou?".

Astfel de gânduri pot deveni obositoare tocmai pentru că nu apar o singură dată, ci se repetă și ajung să ocupe spațiu mental chiar și atunci când organismul nu transmite neapărat un semnal de foame.

Foame reală vs. obsesie mentală. Cum îți dai seama că ești victima zgomotului alimentar

Foamea fiziologică este un semnal al organismului că are nevoie de energie și este reglată printr-o rețea complexă de semnale hormonale și neuronale.

Pofta este altceva: o dorință intensă pentru un anumit aliment sau pentru un anumit tip de aliment.

Iar "food noise" este un concept mai larg, care poate include gânduri persistente despre ce, cât și când mănânci.

Cele trei lucruri nu trebuie însă privite ca niște categorii complet separate.

Comportamentul alimentar este influențat de starea fiziologică, dar și de mecanismele recompensei, obiceiuri, emoții și stimuli din mediul înconjurător.

De exemplu, cercetările despre food cue reactivity, adică reacția la indicii asociate cu mâncarea, arată că simpla expunere la anumite imagini sau alte semnale alimentare poate influența dorința de a mânca.

O meta-analiză care a inclus 45 de lucrări și 3.292 de participanți a identificat o asociere între reactivitatea la indicii alimentare, craving și comportamentul alimentar ulterior.

Interesant este că nici măcar nu trebuie să miroși sau să ai mâncarea în față.

În analiza respectivă, indicii vizuali, inclusiv fotografiile și videoclipurile cu mâncare, au avut efecte comparabile cu expunerea la mâncare reală și mai puternice decât indicii olfactivi.

Chimia din spatele poftelor. Rolul dopaminei

Când vorbim despre pofte și recompensă, dopamina este adesea prezentată drept "hormonul plăcerii".

De fapt, dopamina este implicată mai ales în mecanismele de motivație și dorință, adică în impulsul de a obține ceva perceput ca recompensator. Nu este același lucru cu plăcerea propriu-zisă, pe care cercetătorii o numesc "plăcere hedonică".

Poți să îți dorești foarte mult un anumit aliment chiar înainte să îl mănânci, iar mecanismele care te împing să îl cauți nu sunt identice cu cele care produc plăcerea după ce îl consumi.

Acesta ar putea fi motivul pentru care continui să te gândești la un aliment chiar dacă știi că nu îți este foame.

Creierul învață asocieri. O anumită oră, o reclamă, o fotografie, mirosul unei brutării sau chiar un anumit context social pot deveni indicii care activează anticiparea recompensei.

Iar într-un mediu în care suntem permanent expuși la imagini cu mâncare, meniuri, reclame și videoclipuri culinare, acești stimuli pot apărea de zeci de ori într-o singură zi.

De ce dietele drastice nu fac decât să amplifice zgomotul alimentar din capul tău

Când cineva încearcă să slăbească, apare frecvent o strategie simplă: elimină cât mai multe alimente, reduce drastic caloriile și încearcă să ignore orice poftă.

Problema este că relația dintre restricție și dorința de a mânca este mai complicată decât pare.

Cercetările asupra craving-ului arată că restricționarea anumitor alimente poate intensifica dorința pentru acestea, în timp ce regulile alimentare foarte rigide pot transforma mâncarea într-un subiect permanent de negociere mentală.

Apare astfel paradoxul: cu cât încerci mai mult să nu te gândești la anumite alimente, cu atât ele pot ocupa mai mult spațiu în minte.

Un aliment interzis poate deveni tocmai din cauza interdicției mult mai prezent în gândurile tale. "Nu am voie", "nu trebuie să mănânc", "am stricat dieta" sau "de mâine mă țin serios" pot transforma fiecare masă într-o nouă rundă de calcule și negocieri.

Asta nu înseamnă că orice dietă produce automat "food noise" și nici că restricția alimentară duce inevitabil la mâncat compulsiv.

Relația este influențată de mai mulți factori, inclusiv istoricul alimentar, emoțiile, obiceiurile și contextul în care apare mâncatul.

Dar pentru unele persoane, o alimentație construită în jurul unor reguli foarte rigide poate face ca mâncarea să ocupe și mai mult spațiu mental.

Cum să reduci zgomotul alimentar fără medicamente

Nu există, în acest moment, o metodă unică și validată medical pentru a "opri" food noise-ul.

O strategie importantă este reducerea rigidității alimentare. În locul regulilor de tipul "nu am voie niciodată", poate fi mai utilă o alimentație suficient de flexibilă încât mâncarea să nu devină centrul preocupărilor zilnice.

Contează și modul în care reacționezi la gândul despre mâncare. A observa o poftă fără a o transforma imediat într-o acțiune poate fi mai util decât încercarea de a o suprima cu orice preț.

Există și cercetări asupra intervențiilor bazate pe mindfulness. O meta-analiză publicată în 2025, care a inclus 24 de studii și 1.920 de participanți, a găsit o reducere a intensității craving-ului, dar nu și a frecvenței acestuia. Autorii au subliniat însă că nivelul de certitudine al dovezilor este scăzut.

Asta înseamnă că mindfulness-ul nu poate fi prezentat drept o soluție garantată pentru food noise, dar poate reprezenta una dintre strategiile cercetate pentru gestionarea poftelor.

La fel de important este să nu transformi încercarea de a reduce "zgomotul" într-o nouă formă de control obsesiv al alimentației. Scopul nu este să nu îți mai treacă niciodată prin minte mâncarea.

Scopul este ca gândurile despre mâncare să nu ajungă să îți conducă ziua.