”Vă trece un fior rece aşa pe şira spinării de fiecare dată când auziţi de votul românilor şi de alegeri democratice. Asta este soluţia constituţională care ar trebui adoptată de un individ care conduce România şi are o dungă roşie aşa pe buletin şi îşi permite să traseze linii roşii legate de guvernarea ţării. Nu ne intimidează! Am venit astăzi la acest pupitru pentru a da răspunsul din partea noastră. Şi răspunsul este: nu! Nu suntem trădători, nu suntem de vânzare, rămânem loiali poporului român care ne-a trimis aici în Parlament să-i reprezentăm cu cinste şi cu demnitate”, a spus George Simion în plen.

El a precizat că la aceste guverne de tip marionetă, au fost ameninţaţi.

”Ne-aţi ameninţat, aţi trimis private jet-uri după noi, aţi pus patronii de televiziune să încerce să ne cumpere, să ne ameninţe. Pe bursa neagră a voturilor pentru aceste guverne temporare, un vot a ajuns să se tranzacţioneze cu câteva sute de mii de euro. Avem şi filmările, le vom prezenta în episoadele următoare. Vedeţi, voi v-aţi aruncat la câteva zeci de mii, aveţi şi voi grijă pe viitor cum negociaţi. Aţi otrăvit societatea şi la propriu şi la figurat şi aţi încercat să ne intimidaţi şi să ne acuzaţi cu fel de fel de Iude care erau puse să vorbească împotriva noastră. Nu aveţi nimic sfânt şi de ziua mea l-aţi arestat pe domnul Călin Georgescu, iar ieri, înaintea unui vot important pentru ţară, l-aţi trimis la Arestul Central şi pe mine m-aţi avertizat că eu sunt următorul. Nu ne este frică!”, a precizat el.

Simion a anunţat cum va vota AUR la învestirea guvernului Mureşan:

”Răspunsul meu este că nu. În ciuda tuturor ameninţărilor, nu votăm acest guvern marionetă şi, ca să se audă şi vocea românilor tare şi clar în Parlamentul României, vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberaţi şi faceţi dreptate lui Călin Georgescu. Noi suntem toţi pentru unul şi unul pentru toţi, aşa că o să-l apărăm pe Călin Georgescu, familia lui şi familia tuturor românilor care s-au săturat de voi, s-au săturat de acest gunoi, s-au săturat de noi şi noi guverne provizorii şi vor o altă direcţie şi vor o conducere românească. Mai devreme sau mai târziu o să ajungem acolo şi cu voia lui Dumnezeu cred că o să fie mai devreme”, a subliniat George Simion.

El a transmis un mesaj către senatori şi deputaţi:

”Nu există decât înainte sau sus. Ştiţi voi unde. Nu vă murdăriţi sufletele din cauza fricii şi mă uit în special la cei care au venit votaţi de români în acest Parlament pe un mandat suveranist. Refuzaţi să votaţi astăzi şi picaţi acest guvern aşa cum trebuie, cu un scor record. Românii, dragi colegi, sunt singurii care vă pot dicta. Eu vă voi întinde o mână şi ofer tuturor celor care nu votează astăzi acest guvern marionetă şi vin de partea poporului român un loc pe lista poporului român la următoarele alegeri. Poate să se zvârcolească dracii oricât vor ei! Trebuie să ne ţinem coloana dreaptă, pentru că principiile nu sunt haine pe care să le schimbi de la un an la altul. Lumea, dragii mei, este mică, dar Dumnezeu este mare. Aşa că noi astăzi alegem să mergem înainte doar cu Dumnezeu”.