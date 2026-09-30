Grindeanu a adăugat că acest guvern „Bolojan 2.0 va aplica aceeaşi reţetă a dezastrului şi austerităţii”. Liderul social-democraţilor a precizat că PSD spune „nu” acestui guvern Bolojan reşapat.

„Astăzi ar fi trebuit să punem capăt uneia dintre cele mai mari crize politice din istoria recentă a României. De 150 de zile, ţara este complet BLOCATĂ, deoarece DREAPTA a refuzat să accepte un lucru simplu: direcţia în care merge România este una complet greşită! Privilegiile sunt mai importante pentru PNL-USR decât economia şi viaţa oamenilor. În locul soluţiilor raţionale, aţi ales războiul politic. În locul românilor, aţi ales să vă ţineţi de scaune. În loc să puneţi umărul la formarea rapidă a unui Guvern, aţi prelungit agonia politică cu încă 10 zile de criză. Doar ca să veniţi astăzi în faţa românilor cu un Guvern marionetă”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a explicat că acesta nu este un guvern al României.

Grindeanu: „Este doar un alt guvern Bolojan, cu mai mult USR-ism în el”

„Acesta NU este un Guvern al României. Este doar un alt guvern Bolojan, cu mai mult USR-ism în el. Un BOLOJAN 2.0 care va aplica fix aceeaşi reţetă a dezastrului şi austerităţii. Partidul Social Democrat spune nu acestui guvern Bolojan reşapat. Partidul Social Democrat spune nu acestui program scris cu inteligenţă artificială. Vă anunţ că nimeni din PSD nu a fost impresionat de ameninţările domnului Mureşan. Nu e nu! PSD va vota doar un guvern care ţine cu România”, a mai transmis liderul PSD.

El i-a transmis premierului desemnat Siegfried Mureşan că social-democraţii sunt pro-europeni.

„Domnule Mureşan – când dumneavoastră eraţi preocupat să legaţi dopul de sticlă la Bruxelles, PSD lupta şi reuşea să bage România în Schengen! Am reuşit asta inclusiv împotriva voastră – a găştii lui Macovei, care aţi inventat MCV pentru a ţine România în afara Schengen ani şi ani de zile.

Şi continuaţi să faceţi rău ţării împreună cu colegii voştri de la USR, care se cred în filme poliţiste de duzină. Vă imaginaţi tot felul de conspiraţii. Dar n-aveţi nicio jenă să semnaţi cu două mâini scrisori pentru suspendarea fondurilor europene pentru România”, a mai afirmat liderul PSD.

„Este momentul ca această guvernare a eşecului să plece acasă definitiv”

El consideră că actuala guvernare trebuie să plece acasă.

„După 150 de zile de haos, este momentul ca această guvernare a eşecului să plece acasă definitiv. Vreţi să prelungiţi criza?! Atunci mergeţi în continuare pe calea anticipatelor. După alegeri, veţi încăpea toţi într-un lift. Fără să vă înghesuiţi!”, a mai declarat Sorin Grindeanu.