Ea a explicat că marele pericol era să ajungă la guvernare oameni care să nu mai lupte pentru privilegiile injuste, ba contră, să încerce să schimbe acest sistem.

„Ştim cu toţii de ce România nu s-a schimbat în ultimele decenii în bine. Pentru că foarte mulţi dintre oamenii care au fost la guvernare au fost beneficiarii direcţi ai unui sistem injust: cutii de pantofi, avioane Nordis, vizite la Mykonos, toate vilele pe toate străzile. Care era marele pericol pentru toată această realitate? Că anumiţi oameni ar fi putut să ajungă la guvernare şi să nu mai lupte pentru beneficiile astea injuste, ba contră, să lupte ca să schimbe acest sistem”, a afirmat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu: „A început scandalul cu PSD”

Ea a mai afirmat că PSD a avut timp cinci luni să facă majorităţi, dar a eşuat.

„În guvernul actual noi ne-am uitat la companiile care nu livrau rezultate, la privilegiile injuste, la serviciile care nu erau prestate către cetăţeni. Şi atunci a început scandalul cu PSD. A început blocajul cu PSD şi aţi ajuns să dărâmaţi un guvern cu prietenii dumneavoastră de la AUR.”

„Au trecut cinci luni. Nu aţi reuşit”

„Domnul Grindeanu v-a promis tuturor că vă întoarceţi în câteva zile la guvernare. News flash. Au trecut cinci luni. Aţi avut timp şi să vă faceţi majorităţi şi să vă faceţi jocuri politice şi să vă faceţi toate negocierile. Nu aţi reuşit. Au picat toate. Astăzi a venit momentul să recunoaşteţi că nu mai puteţi să blocaţi o ţară întreagă doar pentru că aţi promis unor baroni locali că, indiferent de situaţie, vă întoarceţi în câteva zile la guvernare”, a mai declarat Diana Buzoianu.