„Nu voi vorbi despre programul de guvernare. Acesta a fost prezentat detaliat în comisia de specialitate şi nu voi vorbi nici despre cabinet. În aceste câteva minute pe care le am la dispoziţie, voi vorbi despre răbdare, responsabilitate şi speranţă. Nu spun o noutate, dar vreau să subliniez încă o dată: societatea nu mai are răbdare cu noi. Oamenii şi-au pierdut răbdarea. După 148 de zile, nu suntem în stare să învestim un guvern cu puteri depline şi acest lucru este inacceptabil”, a spus liderul UDMR în plen.

„Nu noi avem nevoie de guvern. Nu USR, nu PNL şi nu PSD are nevoie de guvern. România are nevoie de guvern. Omul când îşi pierde răbdarea, când societatea îşi pierde răbdarea, nu mai are încredere în instituţii, nu mai are încredere în politicieni şi îşi ia soarta în propriile mâini, iar reacţia va fi pe măsură. Va alege ceea ce este mai rău pentru ţara noastră, va alege extremele, va alege populismul, va alege ceva care poate arată bine, poate sună bine, dar este ca o poză a deşertului la răsărit, un kitsch politic”, a adăugat preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor: „Fiecare dintre noi are o responsabilitate”

El a mai arătat că fiecare dintre ei are o responsabilitate care nu poate fi delegată şi nu poate fi refuzată.

„Acum 2 ani am cerut votul oamenilor în programe diferite, dar poate cu un gând comun, să facem ceva bun pentru oameni, să fim raţionali, să oferim soluţii la toate problemele, inclusiv la cele care poate nu au fost create de noi. Şi, în loc de raţiune, în loc de guvernare, oferim doar certuri fără sfârşit. Polarizare dusă la extreme, ego-uri supradimensionate şi aruncarea responsabilităţii în curtea celuilalt. Avem doar linii roşii, avem doar aşteptări de la celălalt, în loc să fim raţionali”, a menţionat Kelemen Hunor.

Potrivit preşedintelui UDMR, marea majoritate a oamenilor, dacă văd un comportament raţional din partea lor, decizii corecte şi măsuri bine dimensionate, acceptă multe şi înţeleg multe.

„Dar când noi oferim doar spectacol, se pierde speranţa. Şi în politică, atunci când omul şi-a pierdut orice speranţă, speranţa că cel care a fost votat de el nu mai lucrează pentru el, în disperare, sigur că va căuta soluţia în altă parte”, a apreciat Kelemen Hunor.

UDMR va vota Guvernul Mureşan şi programul de guvernare

Liderul UDMR a mai spus că cel mai preţios lucru în politică este speranţa şi încrederea.

„Dar se pierd încet, încet. Nu din cauza extratereştrilor şi nu din cauza forţelor străine, ci din cauza noastră. Ce se va întâmpla astăzi depinde de noi, de fiecare dintre voi”, a transmis liderul UDMR.

El a anunţat că UDMR va vota guvernul şi acest program de guvernare.