„În acest moment, la nivelul judeţului, sunt în evoluţie mai multe focare de hepatită A - focare de comunitate, în special în zonele defavorizate din mai multe localităţi: Săcele, Tărlungeni, Zizin, Arini, Apaţa, Prejmer. De la începutul anului şcolar şi până în prezent au fost raportate 85 de cazuri, majoritatea în cadrul focarelor menţionate, 6 dintre cazuri provenind din municipiul Braşov, vârsta preponderentă fiind între 1 şi 9 ani", informează, marţi, Direcţia de Sănătate Publică Braşov, potrivit News.ro.

Cum se transmite boala

Cunoscută şi sub denumirea de „boala mâinilor murdare", hepatita acută virală A este o boală infecţioasă care se transmite frecvent prin mâini murdare, prin consumarea alimentelor şi băuturilor contaminate sau prin contact direct cu alte persoane infectate.

În contextul creşterii numărului de cazuri de hepatită virală A în judeţul Braşov, Direcţia de Sănătate Publică Braşov recomandă ca măsuri de prevenţie pentru limitarea transmiterii infecţiei: respectarea măsurilor de igienă personală, în special spălarea mâinilor cu apă şi săpun înainte de consumul alimentelor şi după utilizarea grupului sanitar; curăţenia şi igienizarea locuinţelor cu substanţe clorigene, precum şi a sălilor de clasă, a grupurilor sanitare şi a mijloacelor de transport şcolar; efectuarea triajului epidemiologic zilnic în şcoli, în vederea depistării cât mai rapidă a cazurilor noi de îmbolnăvire şi trimiterea acestora către medicul de familie/spitalul de boli infecţioase.

Recomandări pentru populație

Inspectorii de sănătate publică le recomandă celor care au simptome să se adreseze medicului.

În vederea limitării apariţiei de cazuri noi de boală, DSP Braşov a furnizat substanţe clorigene destinate dezinfecţiei suprafeţelor şi antiseptice pentru dezinfecţia mâinilor şi a distribuit şi materiale informative referitoare la hepatita virală A atât în unităţile de învăţământ, cât şi la medicii de familie din localităţile cu focare. De asemenea, au fost distribuite medicilor de familie vaccinuri împotriva hepatitei A, în vederea imunizării contacţilor persoanelor confirmate cu hepatită virală A din focarele active.