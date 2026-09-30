El a precizat că guvernul pe care îl conduce a fost demis nu pentru că a încălcat programul de guvernare, ci pentru că a vrut să ducă la capăt reformele. Bolojan a transmis parlamentarilor care nu intenţionează să voteze acest guvern că, dacă resping acest program, atunci aleg din nou criza şi cum pot susţine că îi mai interesează ţara.

„Suntem aici să găsim o soluţie pentru încheierea crizei declanşate de PSD şi de AUR. Dar nu este totuna cum o închidem. O soluţie politică este bună dacă rezolvă şi problemele ţării, nu doar instalarea unui guvern. Iar guvernul Mureşan este o ieşire corectă din criză pentru că vine cu soluţii reale la problemele ţării şi evită irosirea eforturilor din ultimul an. Guvernul pe care îl conduc a fost demis nu pentru că a încălcat programul de guvernare, ci pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele pe care astăzi le critică aceiaşi oameni care au fost de acord cu ele anul trecut. Şi pentru că am vrut să oprim sifonarea banilor publici către reţelele clientelare. Ăsta e adevărul”, a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că a condus un guvern al schimbării, nu al stagnării.

„În condiţii grele, am condus un guvern al schimbării, nu al stagnării. Am schimbat direcţia de la amânarea problemelor la rezolvarea lor, de la un model economic toxic, bazat pe consum din împrumuturi, spre un model bazat pe investiţii şi pe o economie pusă pe baze sănătoase. Aşa am putut plăti supracontractarea făcută la toate ministerele, inclusiv la transporturi, de 300%. Reforma statului nu este o obsesie contabilă, ci e o chestiune de echitate şi de dezvoltare sănătoasă de care depinde viitorul României”, a subliniat preşedintele PNL.

El a adăugat că Mureşan şi-a făcut şcolile la timp, şi-a dat diplomele pe cinste şi are o carieră la nivel european care nu poate fi contestată.

„Noi am ales calea responsabilă. Am ajuns în situaţia în care preşedintele a decis să-l desemneze pe Siegfried Mureşan, un om care şi-a făcut şcolile la timp, care şi-a luat diplomele pe cinste şi şi-a construit o carieră la nivel european pe care nu o puteţi contesta. Un premier credibil, care a propus o echipă competentă şi un program-viziune pentru ţară, ştiind că România este puternică în Uniunea Europeană doar dacă este puternică şi acasă”, a transmis liderul PNL.