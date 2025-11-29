Reforma pensiilor speciale poate salva banii din PNRR, crede șeful Senatului. Pîslaru avertizează că termenul a expirat

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, spune că România poate “salva” banii din PNRR dacă adoptă legea pensiilor magistraților până la finalul anului. Ministrul Proiectelor Europene avertizează însă că termenul-limită a fost 28 noiembrie.

„Senatul este pregătit pentru angajarea răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraților chiar săptămâna viitoare. Dacă România, cu participarea tuturor instituțiilor ei, va reuși să aibă o lege a pensiilor magistraților promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvați. Premierul Ilie Bolojan a mers înainte cu această reformă, solicitată și așteptată de români, pentru eliminarea unor inechități sociale. A venit momentul să fie asumată, înțeleasă și pusă în practică”, a scris, vineri, Abrudean pe Facebook.

Ședința comună de plen a Camerei Deputaților și Senatului, în care Guvernul urmează să își angajeze răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraților, va avea loc marți, 2 decembrie.

Parlamentarii pot depune amendamente la proiectul de lege adoptat de Guvern până marți la ora 8:00.

Dragoș Pîslaru: Am avut un termen limită pentru reformarea pensiilor speciale

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a afirmat, pe 20 noiembrie, în cadrul briefingului de la finalul ședinței de Guvern, că România va depune pe data de 28 noiembrie, până la 12 noaptea, în sistemul informatic de colaborare cu Comisia Europeană, o scrisoare prin care va prezenta ce demersuri a făcut pentru îndeplinirea suspendării jalonului privind pensiile speciale, fără să existe o garantare că țara noastră va recupera cei 231 de milioane de euro.

În plus, Dragoş Pîslaru a avertizează la jumătatea lunii că termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale nu poate fi prelungit.

Păslaru avertiza că termenul de 28 noiembrie nu poate fi prelungit și că de acest jalon din PNRR depinde o finanţare de 231 de milioane de euro.

„În forma pe care o propusese Guvernul Bolojan (n.r. respinsă de CCR), bifam acest jalon. Fără această reformă…nu bifăm acest jalon. Nu se poate negocia termenul de 28 noiembrie. Pe partea de conţinut, n-ai ce să negociezi. Practic, trebuie să propui ceva Comisiei Europene care să îndeplinească cerinţele pe care le-ai asumat în reformă. Nu sunt nişte lucruri pe care să ni le fie impus cineva, sunt nişti lucruri care noi, România, le-am asumat ca partea unui exerciţiu legat de sustenabilitatea finanţelor publice şi echitatea sistemului de pensii”, declara ministrul.

