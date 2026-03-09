Un studiu recent sugerează însă că lucrurile sunt mult mai complexe: în timpul sarcinii, creierul femeii trece prin transformări structurale importante, care ar putea avea un rol esențial în pregătirea pentru maternitate. Iată despre ce schimbări este vorba.

Cercetarea, publicată în revista științifică Nature Communications, este cea mai amplă de până acum pe această temă și oferă indicii noi despre modul în care sarcina influențează neurologic viitoarele mame, scrie BBC.

