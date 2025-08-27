Hipertensiunea, afecțiunea care evoluează pe tăcute. Când se ajunge la insuficiență cardiacă, e deja târziu

Hipertensiunea nu doare. Din acest motiv, boala poate evolua silențios, de-a lungul anilor. Din păcate, produce insuficiență renală și cardiacă, în lipsa tratamentului.

Andreea Groza

Tensiunea arterială crește încet și sigur. Creierul se adaptează și nu apar simptome neplăcute. Din această cauză, cei mai mulți oameni își descoperă hipertensiunea după foarte mult timp. Fără tratament, și alte organe pot fi afectate.

Prof. univ. dr. Elisabeta Bădilă, medic primar: „Nu mai apare durerea acută de cap, nu mai apar tulburări de vedere, de auz. Vorbesc de o persoană la care tensiunea crește încet și sigur.”

Inima e un organ care funcționează ca o pompă. Ce înseamnă hipertensiune? Înseamnă că valorile presiunii sunt mari. Ca să poată să învingă această presiune crescută, își îngroașă pereții. Pereții nu mai sunt atât de elastici, ci rigizi.

Adaptarea inimii la hipertensiune înseamnă insuficiență cardiacă.

Hipertensiunea și organele vitale

Hipertensiunea lovește direct rinichii. Când aceste organe vitale nu își mai fac treaba, se acumulează în organism sodiu și potasiu. Ambele minerale acționează direct asupra sistemului circulator.

Conf. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Hipertensiunea depinde mai mult de capacitatea rinichiului de a se «juca» — în sensul de a elimina ori de a reține sarea în organism — decât de o afecțiune a inimii. Mai degrabă, inima se îmbolnăvește pentru că este presiune arterială crescută. Și rinichiul e un organ care intervine în producerea hipertensiunii arteriale.”

Inima suferă? Determină o afectare a rinichiului. Și invers: rinichiul suferă? Declanșează boli ale inimii.

Conf. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Primul lucru? Să își măsoare presiunea arterială. O dată pe an, încă de la vârsta de 20 de ani. Nu înseamnă că trebuie să ajungi la 50, să te doară în piept și atunci îți măsori tensiunea.”

Hipertensiunea se tratează cu medicamente, cu mișcare și cu mâncare cu puțină sare.

