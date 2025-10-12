Descoperire importantă. Cercetătorii au identificat un ”comutator” necunoscut până acum, care opreşte foamea

Stiri Sanatate
12-10-2025 | 07:37
mancare, mananca, hamburger
Shutterstock

O cercetare care a reunit specialişti din Germania, Canada şi Marea Britanie a identificat un mecanism necunoscut din creier care reglează senzaţia de foame. Descoperirea deschide noi direcţii în tratamentul obezităţii.

autor
Cristian Matei

O echipă internaţională de oameni de ştiinţă a identificat rolul unei proteine mici, denumită MRAP2, care acţionează ca un „ghid” pentru un receptor important al apetitului, MC4R, potrivit News.ro.

Această proteină ajută receptorul să ajungă la suprafaţa celulelor, unde poate transmite semnale mai puternice către creier că organismul este sătul.

Receptorul MC4R (melanocortin-4) are un rol esenţial în reglarea apetitului şi răspunde la hormonul MSH (melanocortină). Varianta sa genetică este una dintre cele mai frecvente cauze ereditare ale obezităţii severe.

În cadrul Centrului de Cercetare Colaborativă 1423 (Collaborative Research Centre 1423 / CRC 1423) din Germania, oamenii de ştiinţă au analizat detaliat structura şi funcţia acestui receptor.

Citește și
sticla apa
De ce nu trebuie să bei apă îmbuteliată după data de expirare. Specialiștii avertizează: pericol invizibil pentru organism

„Cunoaşterea structurii tridimensionale a receptorului activ, analizat în interacţiune cu liganzi (molecule care se leagă de receptor) şi cu medicamente precum setmelanotide, ne-a permis să interpretăm mai corect modul în care receptorul funcţionează şi răspunde la stimulare”, a explicat dr. Patrick Scheerer, coordonator de proiect la Institutul de Fizică şi Biofizică Medicală al Charité din Berlin.

Setmelanotide este un medicament aprobat care activează receptorul MC4R şi reduce senzaţia de foame la pacienţi cu mutaţii genetice specifice.

Echipa condusă de prof. Annette Beck-Sickinger, de la CRC 1423, a implicat cinci proiecte interdisciplinare care au contribuit la descifrarea modului în care receptorul este transportat şi activat.

Folosind microscopie de fluorescenţă avansată şi imagistică la nivel de celulă unică, cercetătorii au descoperit că MRAP2 determină modul în care receptorul MC4R este poziţionat în interiorul celulelor. Această proteină este esenţială pentru transportarea receptorului la suprafaţa celulei, unde poate transmite semnale care inhibă pofta de mâncare.

Descoperirea oferă o nouă perspectivă asupra controlului fiziologic al apetitului şi ar putea inspira dezvoltarea unor terapii noi care să imite sau să regleze activitatea MRAP2, pentru tratarea obezităţii şi a bolilor metabolice asociate.

„Această colaborare internaţională, care a combinat diverse metode experimentale şi perspective complementare, a condus la o înţelegere mai profundă a mecanismelor de reglare a apetitului”, a subliniat prof. Heike Biebermann, coautor al studiului şi cercetător la Institutul de Endocrinologie Pediatrică Experimentală al Charité.

Studiul, la care au participat cercetători din cadrul Charité - Universitätsmedizin Berlin, în colaborare cu Universitatea din Leipzig şi Universitatea din St Andrews, a fost publicat recent în revista Nature Communications.

Mai multe persoane au murit și altele sunt dispărute în urma unei explozii la o fabrică de explozivi din Tennessee

Sursa: News.ro

Etichete: studiu, foame, descoperire, cercetatori,

Dată publicare: 12-10-2025 07:32

Articol recomandat de sport.ro
O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale
O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale
Citește și...
De ce nu trebuie să bei apă îmbuteliată după data de expirare. Specialiștii avertizează: pericol invizibil pentru organism
Stiri Sanatate
De ce nu trebuie să bei apă îmbuteliată după data de expirare. Specialiștii avertizează: pericol invizibil pentru organism

Apa minerală îmbuteliată are de obicei o dată de expirare cuprinsă între 18 luni și doi ani, însă această dată nu se referă la apa propriu-zisă, ci la sticla de plastic.

Sexualitatea în era digitală - aplicații, sexting și relații
Stiri Sanatate
Sexualitatea în era digitală - aplicații, sexting și relații

Sexualitatea umană a fost întotdeauna un spațiu unde cultura, normele sociale și tehnologia s-au intersectat.

Dispareunia - cum durerea ajunge să înlocuiască plăcerea
Stiri Sanatate
Dispareunia - cum durerea ajunge să înlocuiască plăcerea

În multe contexte, durerea, fie că vorbim despre durere genitală, pelvină sau menstruală a fost ignorată sau minimalizată, ceea ce are consecințe serioase asupra sănătății fizice sau psihice

Recomandări
Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”
Stiri Sociale
Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”

În a patra zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva zeci de mii de oameni au umplut strazile Iașiului. Înarmați cu răbdare, credincioșii sosiți din toate colțurile țării au îndurat ploaia, frigul și oboseala până au ajuns la racla Cuvioasei.

Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”
Stiri Economice
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV
Romania, te iubesc!
Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă, este o realitate pe care o vedem tot mai des. Peste câțiva ani, nu foarte mulți, este posibil, dacă nu luăm măsuri acum, să vedem stejarul, bradul sau teiul doar în poze.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Octombrie 2025

30:10

Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28