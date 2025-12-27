Escaladare regională după atacul Rusiei asupra Kievului: Polonia își activează apărarea aeriană

Atacul rus a generat îngrijorare pe flancul estic al NATO, cu doar o zi înainte ca preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump pentru a discuta o versiune revizuită a planului de pace, scrie Politico.

Comandamentul Operaţional al Poloniei a anunţat sâmbătă, pe platforma X, că operaţiunile aviaţiei militare au fost declanşate în spaţiul aerian polonez „în legătură cu activitatea aviaţiei cu rază lungă de acţiune a Federaţiei Ruse, care desfăşoară lovituri asupra teritoriului Ucrainei”.

Avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol, iar sistemele de apărare antiaeriană şi de recunoaştere radar de la sol au fost puse în stare de pregătire, ca măsură preventivă pentru protejarea spaţiului aerian al Poloniei.

Potrivit autorităţilor ucrainene, Rusia a atacat Ucraina în cursul nopţii cu aproape 500 de drone – multe dintre ele de tip Shahed, de concepţie iraniană – şi aproximativ 40 de rachete, inclusiv arme hipersonice Kinjal.

„Un nou atac rusesc este încă în desfăşurare”, a scris Volodimir Zelenski sâmbătă dimineaţă pe X, precizând că principala ţintă a fost Kievul, unde au fost lovite instalaţii energetice şi infrastructură civilă. El a adăugat că mai multe clădiri rezidenţiale au fost avariate, iar echipele de salvare caută persoane prinse sub dărâmături, în timp ce alimentarea cu electricitate şi căldură a fost întreruptă în unele zone ale capitalei, pe fondul temperaturilor scăzute.

Ministrul ucrainean de Interne, Ihor Klymenko, a declarat că cel puţin o persoană a murit şi peste 20 au fost rănite în Kiev, fiind afectate mai multe obiective civile, iar operaţiunile de căutare şi salvare continuă.

Zelenski a afirmat că acest baraj aerian subliniază lipsa de seriozitate a preşedintelui rus Vladimir Putin în privinţa încheierii războiului. „Reprezentanţii ruşi poartă discuţii îndelungate, dar în realitate Kinjalurile şi Shahedurile vorbesc în locul lor”, a scris liderul ucrainean.

Atacul a avut loc cu o zi înainte ca Zelenski să fie aşteptat să se întâlnească cu Donald Trump în Florida, pentru a prezenta un plan de pace revizuit în 20 de puncte, care include propuneri privind garanţiile de securitate şi aranjamentele teritoriale, discuţii pe care Trump le-a condiţionat public de acordul său.

Câteva ore mai târziu, armata poloneză a anunţat că operaţiunea aeriană s-a încheiat şi că nu a fost detectată nicio încălcare a spaţiului aerian al Poloniei.