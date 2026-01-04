Dentiștii cer amânarea programului prin care statul va plăti tratamente stomatologice în spitalele publice. Nemulțumirile lor

Medicii dentiști cer suspendarea programului AP-Stoma pentru extinderea accesului la servicii stomatologice. Acuză lipsa avizelor și riscuri pentru finanțare și siguranța pacienților.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) solicită oficial Ministerului Sănătății suspendarea aplicării programului AP-Stoma, până la organizarea unor consultări legale și profesionale complete. Reprezentanții medicilor afirmă că, deși susțin extinderea accesului pacienților la tratamente stomatologice, noua reglementare a fost adoptată fără avizul instituțional obligatoriu și fără o analiză realistă de impact.

Potrivit CMSR, implementarea programului în forma actuală ignoră capacitatea tehnică a sistemului public și riscă să genereze disfuncționalități majore în finanțarea tratamentelor. Medicii cer inițierea unui dialog instituțional care să coreleze legislația cu realitățile din cabinetele și spitalele de stat, pentru a asigura atât siguranța actului medical, cât și o distribuție echitabilă a resurselor.

Anunțul vine după ce autoritățile au comunicat că intervențiile stomatologice realizate sub anestezie generală vor putea fi efectuate în spitalele de stat și vor fi decontate printr-un program finanțat de Ministerul Sănătății. Fondurile ar urma să acopere materialele necesare tratamentelor, dar și achiziția de aparatură medicală.

În prezent, aproximativ 60 de spitale de stat din România au cabinete stomatologice, însă din cauza subfinanțării, numărul pacienților tratați este redus.

Moartea unei copile pe scaunul dentistului a dus la schimbarea legii

CMSR afirmă că împărtășește preocuparea Ministerului Sănătății privind siguranța pacienților în intervențiile stomatologice asistate cu anestezie și terapie intensivă. Discuția are loc într-un context sensibil, după un eveniment tragic petrecut în noiembrie 2025, când o fetiță de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din București, în urma unei sedări pentru o intervenție.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, concluziile preliminare ale autopsiei arată că decesul a survenit în timpul intervenției, la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă. Inițial, dosarul a fost deschis pentru ucidere din culpă la Parchetul Judecătoriei Sectorului 3, iar ulterior a fost preluat de Parchetul Tribunalului București.

Tatăl copilului a declarat că medicul stomatolog ar fi fost informat despre analize medicale ieșite din parametri, însă familia a fost îndrumată să se prezinte totuși la intervenție.

Inspecția Sanitară de Stat a descoperit mai multe neconformități administrative la clinica respectivă, inclusiv funcționarea unor cabinete fără autorizație sanitară. Activitatea a fost suspendată, au fost aplicate sancțiuni, iar raportul a fost transmis Parchetului General.

De ce contestă medicii programul AP-Stoma

Nemulțumirile medicilor stomatologi vizează, potrivit CMSR, respectarea legii, siguranța pacienților și sustenabilitatea sistemului. Printre principalele argumente invocate:

► Ordinul AP-Stoma ar fi fost adoptat fără parcurgerea etapelor legale de consultare și fără avizul CMSR, obligatoriu potrivit legislației;

► Programul nu ar ține cont de capacitatea reală a sistemului public și de distribuția resursei umane;

► Există riscuri majore de necorelare cu mecanismele de finanțare deja existente;

► Medicii nu sunt reprezentați în structurile de guvernanță ale programului;

► Este nevoie de o implementare etapizată și de o strategie clară, nu de măsuri adoptate fără analiză de impact

CMSR avertizează că lansarea programului fără consultarea profesioniștilor este „comparabilă cu construirea unui pod fără a consulta inginerii”, riscând ca întregul sistem să cedeze sub presiunea aplicării.

Ce prevede programul AP-Stoma

Ministerul Sănătății a pus recent în transparență decizională ordinul privind înființarea programului AP-Stoma (Acțiuni Prioritare Stoma), care ar crea, potrivit ministrului Alexandru Rogobete, „primul mecanism public clar și predictibil de finanțare a tratamentelor stomatologice în sistemul public”.

Programul va fi finanțat de Ministerul Sănătății și implementat prin spitale publice care au sau vor avea secții ori compartimente de stomatologie. Potrivit proiectului, vor putea fi finanțate:

► medicația, materialele și instrumentarul necesar tratamentelor, inclusiv pentru intervenții sub anestezie generală;

► analizele și investigațiile imagistice;

► echipamente medicale esențiale: unituri dentare, radiologie, sterilizare, bloc operator, ATI;

► consumabile, materiale de protecție și investigații auxiliare

– service-ul și mentenanța aparaturii medicale

Medicii stomatologi spun însă că, fără consultare și reguli clare, programul riscă să rămână doar o promisiune bine intenționată, dar dificil de aplicat în practică.

