De ce boală a suferit Valentin Uritescu. Ce este sindromul extrapiramidal și cum se diferențează de Parkinson

Agerpres

Valentin Uritescu a murit la 81 de ani după ce s-a luptat aproape 50 de ani cu o boală neurologică degenerativă, sindromul extrapiramidal, asemănătoare Parkinsonului.

Actorul povestea că a fost diagnosticat cu sindromul extrapiramidal când avea 33 de ani și de atunci a trebuit să trăiască cu această boală. În ultimii ani, starea lui de sănătoate s-a deteriorat atât de mult încât a fost obligat să se retragă din viața publică și a petrecut ultima perioadă internat într-un sanatoriu de specialitate.

Ce este sindromul extrapiramidal

Potrivit versiunii în limba română a celebrei reviste științifice warbletoncouncil.org, sindromul extrapiramidal este un sindrom motor care este cauzat de rănirea sau degenerarea ganglionilor bazali ai creierului și căile lor de asociere.

Principalele simptome ale sindromului extrapiramidal sunt amimia, atitudinea statică, mersul specific, lipsa reflexelor posturale, modificări ale limbajului și modificări ale scrisului.

Simptomele sindromului extrapiramidal sunt practic motorii. De fapt, această afecțiune tinde să prezinte două manifestări principale: hipertonie și hipokinezie.

Hipertonia se referă la o creștere exagerată a tensiunii musculare, în timp ce hipokinezia are ca rezultat o scădere marcată a vitezei mișcărilor voluntare și limitarea extensiei acestora.

Sindromul extrapiramidal determină o reducere a capacității de mișcare și o creștere a tensiunii musculare în corp, în special la nivelul extremităților.

Diferența dintre sindromul extrapiramidal și boala Parkinson

Sindromul extrapiramidal este asemănător bolii Parkinson. Chiar Valentin Uritescu explica diferența dintre boala de care suferă el și cea mult mai cunoscută.

„Acum, boala mea s-a agravat. Aşa e sindromul extrapiramidal. Nu e Parkinsonul ăla care te zvântă, pentru că niciodată capul şi mâinile nu mi s-au mişcat necontrolat. Picioarele, în schimb, îngrozitor mă afectează.

Fac ce fac şi pic în genunchi. Mă, toată viaţa mea a fost un hazard. Am dat cu banul ca să decid dacă dau sau nu la teatru, am tras la bileţele dacă să mă angajez sau nu la teatrul din Brăila, am aruncat cu cuţitul în uşă să văd dacă se înfige, deci dacă mă căsătoresc cu soţia mea. Dar asta e o laşitate”, spunea actorul într-un interviu acordat pentru Adevărul când a împlinit 70 de ani.