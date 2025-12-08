Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”

Alegeri locale 2025
08-12-2025 | 09:42
Ciprian Ciucu
Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, după publicarea rezultatelor finale ale alegerilor, și le-a mulțumit bucureștenilor pentru sprijin.

autor
Aura Trif

„Felicitări, Ciprian Ciucu! Prin competența probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în acești ani și prin atașamentul față de București, sunt convins că va schimba fața Capitalei. Mulțumesc cetățenilor din București pentru sprijinul acordat! Voi colaborara cu Ciprian Ciucu și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern. Respect!”, a transmis pe Facebook prim-ministrul României.

Ciprian Ciucu a câștigat duminică noapte alegerile locale parțiale pentru Primăria Municipiului București, cu 36% dintre voturile alegătorilor. A fost urmat de Anca Alexandrescu (Alianţa electorală "Dreptate pentru Bucureşti") cu 21%, candidata susținută de AUR, apoi de Daniel Băluță din partea PSD cu 20%.

Actual primar al Sectorului 6 și noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că are trei probleme pe care vrea să le rezolve ”prioritar” în perioada următoare, între care termoficarea și poluarea.

Stelian Bujduveanu
Stelian Bujduveanu îl felicită pe Ciprian Ciucu pentru victoria obţinută la alegerile locale: Bucureştiul este pe mâini bune

Ciucu a declarat după afișarea primelor exit-poll-uri că vrea să facă din București ”proiectul vieții mele”. Ciprian Ciucu i-a mulțumit în primul rând președintelui PNL, Ilie Bolojan, pentru că a avut încredere în el atunci când l-a susținut pentru a candida la funcția de primar general, dar și lui Vlad Gheorghe, liderilor REPER și lui Ludovic Orban.

O să avem mult de muncă împreună la Primăria Municipiului București. O să avem multe proiecte de trecut și, așa cum am spus și în această campanie, vreau să fac din București proiectul vieții mele. Și asta nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung, pentru că orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung primari și să-și poată pune în aplicare viziunea. A fost o campanie grea, a fost o campanie în care m-am concentrat pentru a transmite mesaje eminamente pozitive despre realizările mele ca primar de sector și despre viziunea și proiectele pe care le-am propus bucureștenilor. Și cred că în acest lucru a constat cheia succesului. Evident, mai sunt multe de făcut”, a spus Ciprian Ciucu de la sediul Partidului Național București, duminică seară.

Alegeri locale 2025
Presa maghiară, despre rezultatul alegerilor din București: „Puțini s-au interesat cine va fi noul primar"
Alegeri locale 2025
Presa maghiară, despre rezultatul alegerilor din București: „Puțini s-au interesat cine va fi noul primar”

Bucureștiul a ales duminică un nou primar general. Ciprian Ciucu a câștigat în condițiile unei prezențe extrem de scăzute, doar o treime dintre alegătorii înscriși mergând la vot, scrie presa maghiară.

Alegeri locale 2025
Stelian Bujduveanu îl felicită pe Ciprian Ciucu pentru victoria obţinută la alegerile locale: Bucureştiul este pe mâini bune
Alegeri locale 2025
Stelian Bujduveanu îl felicită pe Ciprian Ciucu pentru victoria obţinută la alegerile locale: Bucureştiul este pe mâini bune

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, îl felicită pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, pentru victoria obţinută la alegerile locale, menţionând că Bucureştiul intră într-o etapă în care proiectele bune pot continua fără întreruperi.

 

Alegeri locale 2025
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund
Alegeri locale 2025
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Candidat al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu a fost ales de peste 211.000 de bucureșteni cu drept de vot, adică peste 36%.

Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund
Alegeri locale 2025
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Candidat al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu a fost ales de peste 211.000 de bucureșteni cu drept de vot, adică peste 36%.

Alegeri locale 2025
Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi
Stiri Politice
Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. Decizia vine după ce s-au constatat disfuncţionalităţi privind utilizarea banilor europeni.

iBani
Euro ar putea crește și mai mult față de leu în 2026. „Se va traduce în prețuri mai crescute"
iBani
83% dintre analiștii CFA România, care au participant la un sondaj recent, anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni.

83% dintre analiștii CFA România, care au participant la un sondaj recent, anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni.

