Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, după publicarea rezultatelor finale ale alegerilor, și le-a mulțumit bucureștenilor pentru sprijin.

„Felicitări, Ciprian Ciucu! Prin competența probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în acești ani și prin atașamentul față de București, sunt convins că va schimba fața Capitalei. Mulțumesc cetățenilor din București pentru sprijinul acordat! Voi colaborara cu Ciprian Ciucu și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern. Respect!”, a transmis pe Facebook prim-ministrul României.

Ciprian Ciucu a câștigat duminică noapte alegerile locale parțiale pentru Primăria Municipiului București, cu 36% dintre voturile alegătorilor. A fost urmat de Anca Alexandrescu (Alianţa electorală "Dreptate pentru Bucureşti") cu 21%, candidata susținută de AUR, apoi de Daniel Băluță din partea PSD cu 20%.

Actual primar al Sectorului 6 și noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că are trei probleme pe care vrea să le rezolve ”prioritar” în perioada următoare, între care termoficarea și poluarea.

Ciucu a declarat după afișarea primelor exit-poll-uri că vrea să facă din București ”proiectul vieții mele”. Ciprian Ciucu i-a mulțumit în primul rând președintelui PNL, Ilie Bolojan, pentru că a avut încredere în el atunci când l-a susținut pentru a candida la funcția de primar general, dar și lui Vlad Gheorghe, liderilor REPER și lui Ludovic Orban.

”O să avem mult de muncă împreună la Primăria Municipiului București. O să avem multe proiecte de trecut și, așa cum am spus și în această campanie, vreau să fac din București proiectul vieții mele. Și asta nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung, pentru că orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung primari și să-și poată pune în aplicare viziunea. A fost o campanie grea, a fost o campanie în care m-am concentrat pentru a transmite mesaje eminamente pozitive despre realizările mele ca primar de sector și despre viziunea și proiectele pe care le-am propus bucureștenilor. Și cred că în acest lucru a constat cheia succesului. Evident, mai sunt multe de făcut”, a spus Ciprian Ciucu de la sediul Partidului Național București, duminică seară.

