Preşedintele Consiliului European, despre strategia de securitate a SUA: UE nu poate accepta o amenințare de interferenţă

08-12-2025 | 11:56
Antonio Costa
Uniunea Europeană nu poate accepta o "ameninţare de interferenţă" în viaţa sa politică, a declarat luni preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, după publicarea noii strategii de securitate a SUA, potrivit France Presse.

"Ceea ce nu putem accepta este această ameninţare de interferenţă în viaţa politică a Europei", a declarat Antonio Costa în timpul unui discurs la Institutul Jacques Delors din Paris.

"Statele Unite ale Americii nu pot lua locul cetăţenilor europeni pentru a alege care sunt părţile bune şi părţile rele", a afirmat preşedintele Consiliului European.

Deşi este normal ca SUA şi Uniunea Europeană să nu împărtăşească aceeaşi viziune asupra mai multor probleme, ameninţarea unei interferenţe în viaţa politică internă este inacceptabilă, a subliniat Costa, citat de Reuters.

Antonio Costa a subliniat că viziunea asupra libertăţii de exprimare este diferită în UE şi în SUA, de exemplu. "Nu poate exista libertate de exprimare fără libertate de informare", a spus el. "Nu ar exista libertate de exprimare dacă libertatea de informare a cetăţenilor ar fi sacrificată pentru apărarea oligarhilor tehno din SUA", potrivit oficialului european.

Noua strategie de securitate națională a SUA

Administraţia Trump a publicat vineri un document care redefineşte "Strategia de securitate naţională" a SUA. Acest text, a cărui publicare era foarte aşteptată, pune pe hârtie ofensiva lansată de Washington de luni de zile împotriva Bătrânului continent.

Documentul vizează, printre altele, instituţiile europene "care subminează libertatea politică şi suveranitatea", politicile în domeniul migraţiei, "cenzurarea libertăţii de exprimare şi reprimarea opoziţiei politice, prăbuşirea ratei natalităţii şi pierderea identităţilor naţionale şi a încrederii în sine" în Europa.

"Avem diferenţe în viziunea noastră asupra lumii, dar se merge dincolo de asta", a afirmat Antonio Costa.

"Această strategie continuă să vorbească despre Europa ca despre un aliat", a remarcat în continuare preşedintele Consiliului European, subliniind: "Dar dacă suntem aliaţi, trebuie să acţionăm ca aliaţi. Să ne respectăm suveranitatea unul altuia".

"Statele Unite rămân un aliat important, Statele Unite rămân un partener economic important, dar Europa noastră trebuie să fie suverană", a conchis Antonio Costa.

Încă în februarie, vicepreşedintele american JD Vance îi consternase pe germani şi, în general, pe europeni, afirmând într-un discurs rostit la forumul de securitate de la Munchen că libertatea de exprimare ar fi "în regres" în Europa.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 08-12-2025 11:50

