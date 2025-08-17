Cum se traduce ”chikungunya”, virusul care reaprinde teama unei pandemii. Se referă la un simptom înfiorător al victimelor

17-08-2025 | 16:11
chikungunya
Numele virusului chikungunya, care provoacă o boală gravă ce reaprinde deja temerile unei noi pandemii, provine din limba africană bantu și se traduce prin ”ceea ce se îndoaie”. Se referă la poziția contorsionată în care ajung persoanele infectate.

Cristian Anton

Virusurile chikungunya, zika și dengue, toate transmise de țânțari, își au originea în Africa, motiv pentru care și numele lor își au rădăcinile în limbile de pe continent, scrie South China Morning Post (SCMP).

Chikungunya este acum pe radarul tuturor în aceste zile, deoarece cazurile cresc semnificativ la nivel mondial, mai ales în Asia.

Ceea ce se îndoaie” este traducerea numelui virusului în Kimakonde (cunoscută și sub numele de Makonde), o limbă bantu a grupului etnic Makonde din sud-estul Tanzaniei și nordul Mozambicului, derivând din verbul kungunyala „a lua o poziție contorsionată”.

Denumirea face referire la unul dintre simptomele caracteristice ale bolii: pe lângă debutul brusc al febrei mari, durerilor de cap, grețurilor, oboselii și erupțiilor cutanate, există durerea articulară debilitantă prelungită și caracteristică, care durează luni sau chiar ani - ceea ce duce la o postură contorsionată a persoanelor infectate.

Chikungunya a fost descrisă prima dată în 1952, dar boala este mult mai veche

Numele chikungunya își are originea într-o limbă africană, deoarece acest virus transmis de țânțari este menținut în mod tradițional într-un ciclu zoonotic african complex și a fost descris pentru prima dată în timpul unui focar de boală febrilă în provincia Makonde din sudul Tanzaniei în 1952.

Existența sa datează de fapt de mai mult timp. Totuși, deoarece din punct de vedere simptomatic, febra chikungunya poate fi dificil de diferențiat de febra dengue, boala a fost considerată anterior și cunoscută sub numele de dengue, o altă boală epidemică febrilă a tropicelor.

Chikungunya a declanșat deja o epidemie în China, țară de unde a pornit coșmarul Covid-19, o pandemie fără precedent cu milioane de morți și o carantină la nivel global care a schimbat pentru totdeauna lumea.

Peste 6.000 de infectări s-au raportat în China în ultimele zile, iar cazuri de chikungunya au început să se înmulțească și în Europa și Statele Unite. 

Dată publicare: 17-08-2025 16:11

