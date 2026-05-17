De asemenea, picăturile de nas se absorb în vasele de sânge. Și ele cresc tensiunea.

O lună de mișcare regulată, după doar o lună, creăm o rețea nouă de vase de sânge, din arterele principale. Această rețea scade hipertensiunea.

Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: „Din vasele principale, încep să se dezvolte arteriole, vase mici de sânge, care trec în paralel cu vasul principal, și scade astfel rezistența periferică. Ce înseamnă rezistență periferică? Cea care crește presiunea în peretele vascular, prin crearea acestei rețele de arteriole, presiunea se redistribuie în corp și scade tensiunea. În 1-3 luni de activitate fizică regulată se constată scăderea tensiunii doar prin mișcare”.

Sistemul nervos trimite adrenalină în vase, dar și substanțe de relaxare. Reglează astfel și valorile tensiunii. Rinichii reglează sodiul și potasiul și participă la controlul tensiunii. Vasele de sânge pot să se miște și să regleze tensiunea. Vorbim despre sisteme întregi de control ale presiunii sângelui în artere.

Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog; „O tensiune normală măsurată în cabinetul medicului este sub 120 cu 70, tensiune crescută este 140 cu 90. Dacă ne luăm tensiunea acasă și câteva zile avem 13 cu 9, înseamnă hipertensiune. Medicamentele nu sunt suficiente ca să regleze valorile tensiunii”.

Ce stă în puterea fiecăruia? Să ne mișcăm în fiecare zi și să controlăm greutatea corporala. Aceasta deoarece celulele grase secretă substanțe, care strâng vasele. Și cresc astfel tensiunea.

Carnem Cristescu, medic primar medicină internă: „Dacă eu am o rezistență mare în artere, peretele se îngroașă. Îngroșarea asta o să ducă la o limitare a activității și inima o să primească sângele atât cât poate. Cantitatea de sânge, care vine, se redistribuie. Se redistribuie în ficat - ficatul are capacitatea de a prelua cantități mari de sânge. Și splina se încarcă cu sânge, în prima fază, în ideea de a scădea travaliul inimii”.

Corespondent PRO TV: „10% din greutatea corporală – scăzând greutatea, voi scădea automat hipertensiunea, ne spun medicii cardiologi. Și tot aceștia insistă că atunci când vă duceți la orice altă specialitate medicală să spuneți valorile tensiunii. Medicamente banale pot crește periculos tensiunea”.

Ibuprofenul e util pentru calmare oricăror dureri, dar și împotriva febrei. Crește tensiunea. Picăturile de nas conțin substanțe care stâng vasele de sânge și cresc tensiunea.

Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: „La pacienții hipertensivi pot să dea pusee care nu mai pot fi controlate cu medicamente. Medicamentul ibuprofen are efect și după ce întrerupi medicamentul! Foarte multe din picăturile de nas cresc tendiunea pt că se absorb în vase și ajung în sistemul ciruculator și cresc tensiunea arterială.”

Tensiunea arterială crescută, necontrolată, produce accident vascular cerebral. Fără niciun simptom înainte.