Cum să scapi uşor şi sigur de 3-4 kilograme în plus? Să nu te înfometezi, să nu îți provoci carențe alimentare. E mai simplu decât vă imaginaţi. Şi gustos!

Când mănânci prea mult? Prea mult pentru tine poate să nu fie prea mult pentru o altă persoană. Când consumi prea multă mâncare, îți zice doar... oglinda.

Cum e cel mai simplu să reducem câteva kilograme? Carne la cuptor sau pe grătar, fără adaos de ulei, plus legume verzi.

Dr. Laura Ene, medic primar, specialist în diabet şi nutriţie: „Această combinaţie între lgume verzi, care au cei mai puţini carbohidrați, această dietă se bazează pe reducerea carbohidraţilor, pentru a scădea rezistența la insulină şi pentru a pune pancreasul în repaos şi a nu-l oblige să secrete insulină. Iar corpul, rămânând în deficit de energie, enegia şi-o ia cel mai uşor din cardohidrați, apelează la resursele din depozite”.

Iar în restul meselor, ou fiert plus legume verzi. Peşte la cuptor plus legume verzi. În două săptămâni se duc până la 4 kilograme. Reintroduceţi mesele variate, treptat, cântărindu-le. Şi apoi calculaţi caloriile. De fapt, să vă calculaţi caloriile înseamnă să aveţi control perfect asupra kilogramelor.

Dr. Laura Ene: „Trecerea în această dietă şi alimentaţia normală să se facă treptat. Să se reintroducă legume colorate, apoi lactalele, ulterior fructele şi abia la sfârșit apare idee de pâine de cartofi”.

Între cele 3 mese, doar apă. Este recomandarea tuturor medicilor. Atenţia, doar apă între mese este o recomandare şi pentru cei mici. Iată de ce:

Dr. Anca Hoisescu, medic primar endocrinolog: „Un kilogram în plus înseamnă 7.000 de kilocalorii. Dacă un copil mănâncă în fiecare zi în plus 200 de calorii constant peste necesarul lui, 200 de kilocalorii pe zi într-un an înseamnă 10 kilograme în plus. Din nu foarte mult, din trei biscuiţi”.

Fie că sunteţi la dietă sau nu, cele trei mese aduc rapid şi sigur senzaţia de saţietate, dacă veţi mânca din plin legume. Au extrem de puţine calorii şi multe fibre. Stomacul, impresionat de cantitate, pare că a primit mult. În realitate, primeşte puţine calorii. Astfel îl păcăliţi să dea comanda creierului că e... mulţumit.