Etilotestul a arătat că avea o alcoolemie de 1,18 la mie. Culmea, chiar și înainte de acest episod era cercetat disciplinar, tot pentru conducere sub influența alcoolului.

Aflat la volanul autobuzului, după câteva ore petrecute pe traseu, șoferul băut a făcut prăpăd pe o stradă din oraș și în curtea companiei de transport la care lucra. Cinci mașini și ghereta paznicului lovite, un stâlp de electricitate doborât și un gard distrus - e bilanțul pagubelor.

„Femeie: Asta e mașina mea, după cum se vede, e daună totală. Mi-a mutat mașina cu totul.

Reporter: Ce ați auzit?

Femeie: O bubuitură.

Reporter: L-ați văzut?

Femeie: Da, era beat. Zicea „ce am făcut eu așa grav?”. Mi-am pus mâinile în cap”.

Femeie: „Era băut, abia se ținea pe picioare. Nu mai avem mașini, din două am rămas fără. Și fără gard, și fără curent”.

Cms. Ionuț Epureanu, adjunct IPJ Suceava: „În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 1.18 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care șoferul a fost dus la unitatea medicală pentru prelevarea probelor biologice de sânge”.

Concediat pentru că se urca băut la volan, reangajat de instanță și cercetat pentru că bea la muncă, era beat când a comis accidentul

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Autobuzul era gol în momentul accidentului.

Potrivit conducerii companiei de transport public din Suceava, nu e prima dată când șoferul se urcă băut la volan - ba chiar a fost și concediat din această cauză. Dar a revenit la serviciu, în urma unei hotărâri a judecătorilor de la Curtea de Apel Suceava, susține angajatorul.

Gabriel Petruc, director SC Transport Public Local SA Suceava: „Curtea de Apel Suceava a considerat că decizia nu conține...în sensul în care nu trebuie motivul în sens restrâns, adică faptul că a venit în stare de ebrietate la serviciu și ar fi trebuit să conțină și apărările lui și de ce aceste apărări nu au fost reținute de comisia de disciplină, chiar dacă sunt netemeinice. Ne-a obligat să-l reangajăm și să-i plătim salariile restante. Dupa ce a fost angajat a mai fost prins de două ori în stare de ebrietate, era în curs de cercetare disciplinară și în momentul de față”.

Individul are acum dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.