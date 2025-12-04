Colegiul Medicilor avertizează: criza apei din Prahova lovește direct cabinetele medicilor de familie și ambulatoriile

Criza apei din judeţul Prahova afectează, pe lângă spitalele din judeţ, şi cabinetele medicilor de familie şi de ambulatoriu, atrag atenţia reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR).

Cătălina Poiană, preşedinta CMR, a avut joi o discuţie cu preşedinta Colegiului Medicilor Prahova, Mihaela Petrovici, în care s-a discutat despre dificultăţile întâmpinate în judeţ ca rezultat al deficitului de apă potabilă.

"Este esenţial să subliniem că, pe lângă spitalele din judeţul Prahova, criza apei afectează în mod direct şi cabinetele medicilor de familie şi de ambulatoriu. Prof. univ. dr. Cătălina Poiană a evidenţiat importanţa dialogului la nivel local între Colegiul Medicilor Prahova şi Direcţia de Sănătate Publică Prahova, instituţii ce sunt implicate pentru sprijinul unităţilor medicale afectate", se menţionează într-o postare pe pagina de facebook a CMR.

Colegiul Medicilor din România solicită autorităţilor competente să identifice soluţii şi măsuri viabile pentru ca activitatea medicală să se desfăşoare şi să poată fi acordată în condiţii optime pacienţilor din judeţul Prahova, indiferent de categoria unităţilor.

