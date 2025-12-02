Criza apei din Prahova și Dâmbovița se prelungește cel puțin încă o săptămână. Care este cel mai optimist scenariu

Stiri actuale
02-12-2025 | 14:31
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se prelungește. În cel mai optimist scenariu, abia săptămâna viitoare oamenii ar putea avea iar apă la robinete, spun autoritățile.

autor
Marilena Iordache

Până atunci, elevii învață în sistem online, iar internările în spitalul din Câmpina sunt sistate. Pentru cei 100.000 de beneficiari afectați s-au pus la dispoziție cisterne cu apă și sticle scoase din rezerva de stat.

Sunt 12 localități în Prahova fără apă, dar criza afectează și orașul Moreni, din Dâmbovița.

Oamenii stau la coadă, pentru a umple măcar o sticlă, din cele cisternele aduse în diferite cartiere. Iar la Câmpina, a fost înființat un dispecerat care preia sesizările oameni
privind probleme la centralele termice, cauzate de scăderea presiunii apei în instalaţii.

Sunt singurele soluții găsite deocamdată e autorități.

Andrei Bontic, director Hidro Prahova: „Noi, Hidro Prahova, în acele rezervoare și în cisternele care le am”.

Virgiliu Nanu: „Ce îmi doresc eu este ca la nivel de minister să se întocmească o comisie tehnică astfel încât să reiasă și un plan de intervenție e clar, toți suferim”.

Apele Române nu mai livra apă din cauza turbidității extreme din lacul de acumulare Paltinu, golit in ultimele luni pentru o serie de lucrări. Acum se așteaptă creșterea nivelului apei în baraj. Specialiștii au promis ca situația va fi rezolvată in scurt timp, dar n-a fost așa.

Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova: „Acum văd că curg alte 72 de ore, plus alte 24, plus alte 50. Nu vreau să mă mai pronunț pe aceste chestii. Cer Ministerului Mediului să-și adune specialiștii și când îi trimit să găsească o soluție să nu se mai certe între ei”.

Apa din lacul de acumulare trebuie tratată în stația de la Voila, iar decantarea, filtrarea și stabilizarea parametrilor fizico-chimici și bacteriologici durează trei zile.

Abia apoi, apa poate fi distribuită către consumatori. Așa că termenul cel mai realist de reluare a furnizării este 8 decembrie, spun autoritățile.

Sursa: Pro TV

Etichete: prahova, dambovita, apa,

Dată publicare: 02-12-2025 13:56

