Criza apei potabile din Prahova. Compania ESZ anunță că poate relua livrarea apei către operatori şi către industrie

Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) anunţă, joi, că poate să livreze apă către operatori şi către industrie pentru a fi apoi livrată către populaţie.

„Colectivul Exploatare Sistem Zonal Prahova a făcut eforturi deosebite pentru a livra apă populaţiei cât mai rapid posibil. Astfel, în această dimineaţă, suntem pregătiţi din punct de vedere tehnic, fizic si chimic, să livrăm apă către agenţii economici”, se arată într-un comunicat de presă al societăţii.

Sursa citată precizează că, din acest moment, aşteaptă, pentru 72 de ore, rezultatele analizelor microbiologice, pentru a se asigura că apa respectă standardele prevăzute în OG 7/2023.

Apă potabilă pentru 84% din populaţia judeţului Prahova

Societatea furnizează apă potabilă pentru 84% din populaţia judeţului Prahova şi apă industrială pentru multiple companii din zonă şi colaborează cu Administraţia Naţională „Apele Române”, ca autoritate centrală şi acţionar unic, precum şi cu parteneri instituţionali şi economici din domeniul apei.

Ministerul Mediului susține că nu știa

Ministerul Mediului a negat că ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă în localităţi din Prahova şi că ar fi ignorat avertismente referitoare la situaţia de la Paltinu, susţinând că Exploatare Sistem Zonal Prahova, instituţia responsabilă de tratarea şi furnizarea apei, nu a transmis că turbiditatea crescută ”ar putea conduce la imposibilitatea de a trata apa şi, implicit, la întreruperea alimentării cu apă potabilă”.

”ESZ Prahova: nu a semnalat riscurile pe care le invocă astăzi, nu a prezentat limitele tehnologice ale staţiei de tratare, nu a informat că turbiditatea ridicată ar face imposibilă tratarea, nu a activat nicio măsură de prevenţie”, acuză ministerul.

Instituţia precizează şi că Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova din 6 noiembrie ”nu avertizează asupra unui risc de întrerupere a alimentării din cauza coborârii nivelului apei în urma lucrărilor pentru lacul Paltinu, ci asupra unui risc de întrerupere a alimentării cu apă potabilă dacă nu ar fi fost realizată această lucrare”.

Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, a susţinut, cu o zi în urmă, că nici reprezentanţii Apelor Române Buzău-Ialomiţa, care se ocupă şi de Prahova, şi nici cei ai operatorului zonal de apă nu l-au informat despre riscul ca localităţile alimentate din Barajul Paltinu să rămână fără apă în cazul în care se reduce nivelul lacului pentru a fi făcute lucrările necesare eliberării gurilor de scurgere, ci, dimpotrivă, i-au spus că acest risc există dacă nu se desfundă aceste guri de pe fundul lacului.

Ministrul Mediului ia în calcul desființarea companiei ESZ după eșecul gestionării situației

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat pentru Cotidianul, în contextul crizei apei potabile din judeţul Prahova că este posibil inclusiv să fie luată în considerare desfiinţarea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A (ESZ).

„Considerăm că după ce o să treacă această situaţie, în momentul în care se va face şi o analiză, va veni şi Corpul de Control cu concluziile respective, este posibil inclusiv să fie luată în considerare desfiinţarea acestei companii. Pentru că, la final, este vorba de o companie care a fost creată nu pentru că oamenii aveau nevoie, repet, toate celelalte judeţe din ţară funcţionează pe un sistem clasic: fie operator privat, fie operator de consiliul judeţean. Nu este ca şi cum în Prahova nu se puteau face lucrurile la fel. Oricare dintre cele două variante erau legitime. Faptul că avem acest sistem total bizar funcţionează în dezavantajul oamenilor şi în situaţii de criză, dar şi în fiecare zi. Pentru că, repet, oamenii plătesc preţuri mult mai mari la apă, inclusiv datorită acestei structuri”, a declarat Buzoianu pentru Cotidianul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













