Ce mănâncă românii și ce analize fac, în funcție de regiunile țării. Marile diferențe scoase la iveală de un studiu

07-09-2025 | 19:18
Un studiu național realizat de un lanț de laboratoare private arată diferențe majore între regiunile României în privința sănătății și alimentației.

Gina Obrejan,  Ina Popescu,  Iulia Ciuhu

Dobrogenii și oltenii mănâncă mult, dar își fac constant analize medicale. În nord, unde carnea și alcoolul sunt la ordinea zilei, testele pentru ficat și glicemie sunt prioritare. Iar în vest și în Ardeal, oamenii sunt mai moderați și aleg analizele clasice anuale.

În sudul țării s-au înregistrat peste 5 milioane de recoltări pentru analize - de trei ori mai multe ca în orice altă regiune. Oltenia, Muntenia și Dobrogea domină topul, iar testele pentru ficat și rinichi sunt cele mai cerute.

Mihaela Iftene, medic nutriționist: „Noi consumăm de toate în Dobrogea, tocmai din cauza mixului cultural pe care îl avem aici alimente nesănătoase, fast-food, foarte mult prăjit și foarte mult alcool și probabil că din acest motiv se preocupă mai mult de funcția ficatului și de funcția rinichiului”.

„Mănânc orice”, a spus un bărbat.

dentist
Un român din șase nu a ajuns la dentist în ultimul an. Trei sferturi recunosc că amână vizita chiar și dacă au dureri

„Încerc să-mi fac toate plăcerile”, a reacționat o femeie.

În Maramureș, Bucovina și în nordul Moldovei, analizele reprezintă puțin peste 6% din totalul național. Aici, unde se mănâncă - prin tradiție - mai multă carne, grăsimi și alcool, ficatul e pe primul loc la monitorizare, alături de glicemie.

Adina Rusu, nutriționist: „Și din păcate, pe lângă aceste meniuri, în multe gospodării apare și o cantitate mare de alcool. Alimentația pe care o au oamenii în zona noastră predispune și la creșterea în greutate și, odată cu asta, vine un risc crescut de boli cardiovasculare, de diabet și de afectare hepatică”.

Armand Andrei Puiu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Vaslui: „Se datorează unei alimentații precare, a consumului excesiv de alcool, a stresului cotidian, a fumatului, cât și altor vicii”.

Bărbat: „Am fost la analize acum 5 ani. Acum nu mai beau vin roșu, doar vin de-al meu, natural. 1-2 pahare pe zi, nu mai mult”.

Roxana Cristea, medic nutriționist: „Pot să spun că sunt activi fizic și aleg să gătească în casă aleg alimentele care sunt din grădina lor, alimente mai puțin procesate. Sunt niște analize care ne pot oferi detalii despre bolile metabolice”.

În cercetarea care a dus la aceste rezultate, au fost analizate peste 8 milioane de teste medicale.

