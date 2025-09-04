Schema prin care agenții imobiliari încearcă să atragă clienți după majorarea TVA. Prețul apartamentelor, în creștere

04-09-2025 | 19:41
Odată cu creșterea taxei pe valoare adăugată, tranzacțiile imobiliare au suferit modificări. Potrivit unei analize, interacțiunile dintre vânzători și cumpărători au scăzut comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Ana Maria Barbu

Datele arată inclusiv că unii dintre vânzători pun în anunțuri prețurile fără TVA ca să pară că locuințele nu s-ar fi scumpit. În realitate, față de august 2024, prețul mediu pe metrul pătrat a crescut cu 12 procente.

Cu 3.138 de euro pe metrul pătrat, Cluj-Napoca se menține pe primul loc în clasamentul orașelor cu cele mai scumpe locuințe, arată analiza unei platforme imobiliare.

Urmează Brașov și București. În Oradea, Timișoara și Sibiu prețurile sunt însă mai mici cu peste 1.000 de euro pe metrul pătrat.

Interes crescut, dar mai puține vizionări

Persoane interesate sunt, totuși numărul celor care caută, dar nu merg să și vadă o locuință este mai mare, conform datelor.

Corespondent ProTV: „August 2025 a fost prima lună din ultimii doi ani în care a scăzut numărul interacțiunilor dintre vânzători și cumpărători. Asta deși utilizatorii platformelor au vizualizat cu 14 la sută mai multe anunțuri decât anul trecut. Dar nu s-au grăbit să îi caute pe ofertanți, astfel că numărul contactelor e mai mic cu 3%.”

Florin Dragoșlov, agent imobiliar: „În luna august, interacțiunile vânzător-cumpărător au scăzut foarte mult comparativ cu luna iulie, mai ales datorită cotei de TVA. Au fost cele mai scăzute vânzări din ultimii 5 ani.”

Apartamentele noi vs. cele vechi

În cazul apartamentelor noi, pentru care TVA a crescut din august, unii dezvoltatori au suportat majorarea.

Alexandru Munteanu, consultant imobiliar: „Au preferat, să spunem așa, să resoarbă acest TVA. Așteptările noastre sunt ca în următoarele luni, bineînțeles, să crească prețurile gradual cu această diferență de TVA.”

Analiza făcută de platforma imobiliară arată că, în august, prețurile locuințelor au fost apropiate de cele din iulie. Dar, în multe cazuri, în anunțuri nu s-a adăugat și TVA.

Monica Dudău:Motivul pentru care nu vedem o creștere mai accelerată pe proprietățile noi este că dezvoltatorii nu vor să publice prețurile cu TVA, dorind ca acestea să fie percepute mai accesibile.”

Pe de altă parte, în București, Brașov, Constanța și Iași, apartamentele vechi au fost mai scumpe decât cele noi, luna trecută. Există diferențe de preț și de 400 de euro pe metrul pătrat.

Specialiștii spun că este vorba despre locuințe din ansambluri construite în zone centrale, care au fost îmbunătățite de foștii proprietari.

Sursa: Pro TV

Etichete: imobiliare, apartamente, preturi apartamente,

Dată publicare: 04-09-2025 19:41

