Un nou tratament pentru cancerul pulmonar a fost aprobat în SUA. Cum ar putea contribui la stoparea simptomelor bolii

10-08-2025 | 12:19
Shutterstock

Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite a anunţat, vineri, că a autorizat prin procedură accelerată un medicament destinat pacienţilor cu un anumit tip de cancer pulmonar avansat, care au urmat deja un tratament anterior.

Claudia Alionescu

Tratamentul face parte dintr-o clasă de medicamente cunoscută sub numele de inhibitori de kinază, care vizează mutaţii ale unor proteine din organism ce duc la creşterea anormală a celulelor.

Medicamentul este destinat adulţilor cu cancer pulmonar non-microcelular (NSCLC), de tip non-scuamos, nerezecabil sau metastatic, ale căror tumori prezintă mutaţii la nivelul domeniului de tirozin-kinază (TKD), ce duc la activarea anormală a proteinei HER2 (ERBB2), identificate printr-un test aprobat de autoritatea americană de reglementare, şi care au urmat anterior un tratament sistemic, potrivit unui comunicat al FDA.

Agenţia a aprobat, totodată, şi testul de diagnostic (Oncomine Dx Target Test) al companiei Life Technologies, menit să identifice pacienţii eligibili pentru acest tratament.

Autorizarea recentă s-a bazat pe un studiu în care medicamentul, administrat oral o dată pe zi, zongertinib, a ajutat aproximativ 75% dintre pacienţii care au urmat anterior chimioterapie să obţină fie dispariţia completă a cancerului, fie reducerea dimensiunii tumorilor.

Tratamentul poate fi administrat cu sau fără alimente, doza recomandată fiind calculată în funcţie de greutatea pacientului. Acesta se continuă atât timp cât cancerul rămâne sub control şi nu se agravează (nu apar tumori noi şi cele existente nu cresc) sau până la apariţia unei toxicităţi inacceptabile, a mai precizat sursa citată.

Medicamentul este produs de compania farmaceutică germană Boehringer Ingelheim şi va fi pus pe piaţă sub denumirea comercială Hernexeos.

Informaţiile din prospect includ avertismente şi precauţii privind posibile leziuni hepatice (toxicitate hepatică), probleme cardiace (insuficienţă ventriculară stângă), inflamaţii pulmonare (boală pulmonară interstiţială/pneumonită) şi riscuri pentru copiii nenăscuţi (toxicitate embrio-fetală).

Agenţia de reglementare a precizat că a folosit programul pilot Real-Time Oncology Review (RTOR), care a simplificat primirea documentaţiei şi a datelor, iar evaluarea a beneficiat de analiză prin procedură prioritară. Tratamentul a primit anterior desemnarea de terapie inovatoare („breakthrough therapy designation”) şi desemnarea de procedură accelerată („fast track designation”).

Rezultate preliminare ale studiilor clinice au fost prezentate în luna aprilie, la conferinţa American Association for Cancer Research (AACR 2025).

