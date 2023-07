Avertisment al unui reprezentant ONU - România, pe primul loc în UE la cazurile de tuberculoză

Medicul a declarat, cu ocazia unei festivităţi în care i-a fost conferit titlul de "Cetăţean de onoare al municipiului Buzău", că România ocupă primul loc din Uniunea Europeană (UE) în ceea ce priveşte numărul de pacienţi bolnavi de tuberculoză, alăturându-se unor ţări din Asia Centrală.

Potrivit reprezentantului ONU, cazurile de tuberculoză din România au scăzut în ultimii ani, dar, cu toate acestea, rămân la nivel ridicat.

"Din păcate, în România se găseşte cel mai mare număr de cazuri de persoane cu tuberculoză din Uniunea Europeană. Acum vreo 15 ani erau în jur de 30.000 de cazuri, de departe cele mai multe din UE şi acum continuăm să fim pe primul loc, avem vreo 13.000 - 14.000 de cazuri, inclusiv în judeţul Buzău şi din nou continuăm să fim de departe pe primul loc. Ca şi raportate la suta de mii de locuitori, ne putem compara cu Kazahstan, Uzbekistan, Tajikistan, Filipine. Din punct de vedere al educaţiei sanitare, ne putem compara cu India, inclusiv cu ţările de vest unde nici acolo lucrurile nu stau foarte bine. În Londra sunt cartiere în care numărul de cazuri de tuberculoză de apropie de cel din Rwanda sau Africa de Sud", a declarat cercetătorul Lucica Diţiu.

Pentru reducerea numărului de îmbolnăviri, a precizat specialistul, este nevoie de prevenţie, un program naţional de control al tuberculozei şi de proiecte pe care administraţiile locale pot să le desfăşoare inclusiv cu ajutorul unor fonduri puse la dispoziţie de Naţiunile Unite.

"Este un program naţional de control al tuberculozei care era foarte bine organizat la nivel teritorial, nu este suficient să fie organizat doar la nivel de Bucureşti şi care ar trebui să fie revigorat, accentuare pe diagnosticare rapidă şi o foarte bună monitorizare a pacienţilor în teritoriu. Trebuie făcută prevenţie. Eu conduc o organizaţie care se numeşte STOP TB Partnership a Naţiunilor Unite în Geneva. Derulăm în jur de 300 de milioane de euro pe an, bani pe care îi oferim ţărilor cu cazuri numeroase de tuberculoză. Avem parteneriate cu oraşe mari precum Mumbai, Seul, Johannesburg. Am încercat la Bucureşti, nu prea a mers şi o să încerc la Buzău. 5-7 milioane de dolari pe an ar putea accesa un astfel de oraş", a mai precizat cercetătorul român.

Lucica Diţiu este medic specialist în boli pulmonare şi cercetător. S-a născut la Buzău în data de 11 mai 1968, a urmat cursurile Şcolii Generale Nr.15, a absolvit Liceul "B.P.Hasdeu" iar în anul 1992 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. A devenit medic specialist în boli pulmonare la Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" iar în anul 1999 a primit un certificat de specialist în Sănătate publică internaţională de la Universitatea "George Washington". Şi-a început cariera internaţională în anul 2000 la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) ca ofiţer medical pentru Tuberculoză în Albania, Kosovo şi Macedonia. În anul 2012 a devenit director al Parteneriatului Global pentru Oprirea Tuberculozei al Naţiunilor Unite, unde conduce o echipă de peste 100 de persoane. O carieră bogată, dar care i-a adus şi neajunsuri, a precizat cercetătorul român în cadrul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău în care i s-a acordat titlul de "Cetăţean de onoare al municipiului Buzău".

"Am acordat prioritate carierei mele, o viaţă frumoasă, dar am pierdut destul de mult personal. Mi-am neglijat destul de mult părinţii, veneam de două ori pe an, la Crăciun şi la Paşte şi aveam şi atunci altă treabă. După ce a murit mama, am început să vin mai des şi să vorbesc cu colegii, cu nepoţii mei. Eu sunt singurul copil al părinţilor mei care erau nişte persoane foarte simple, de la ţară. Şi dacă am ajuns aici este datorită lor, şi deşi sunt medic, ştiţi cum zic părinţii noştri, te fac tata şi mama medic să ai grijă de noi şi să ne salvezi, nu am putut să îi ajut deloc, au murit amândoi de cancer la un an diferenţă, sunt încă marcată de situaţia asta, dar datorită lor am învăţat o lecţie, cât trăiesc cei dragi de lângă noi, trebuie să le arătăm dragostea", a conchis Lucica Diţiu.

