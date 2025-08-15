Operațiunea Dudula. Grupări sud-africane de anti-imigranți blochează accesul în spitale

15-08-2025 | 20:38
operatiunea dudula
DW

Medici fără Frontiere a avertizat că un grup anti-imigrație care împiedică imigranții să acceseze asistența medicală în Africa de Sud ar putea pune în pericol vieți.

 

Cristian Anton

Operațiunea Dudula” a promis că își va intensifica acțiunile, vizând în continuare școlile, scrie Deutsche Welle.

Extremiștii din cadrul „Operațiunii Dudula” blochează accesul imigranților la asistența medicală publică în Africa de Sud, efectuând verificări ilegale ale identității celor care intră în clinici.

Criză sanitară în Africa de Sud

În ciuda arestărilor și a condamnărilor guvernamentale, grupul își continuă acțiunile, susținând că protejează resursele naționale.

Grupurile pentru drepturile omului avertizează asupra unei crize sanitare tot mai mari, deoarece pacienților vulnerabili li se refuză îngrijirea medicală, încălcând garanțiile constituționale privind asistența medicală pentru toți.

