Cea mai gravă epidemie de holeră din ultimii ani, în Sudan. Într-o săptămână, s-au înregistrat peste 40 de decese

Stiri externe
14-08-2025 | 13:52
sudan
Shutterstock

Cel puţin 40 de decese cauzate de holeră au fost înregistrate într-o săptămână în regiunea Darfur, din vestul Sudanului, aflat în război, a raportat joi organizaţia Medici fără Frontiere (MSF).

autor
Sabrina Saghin

„Pe lângă un război generalizat, sudanezii se confruntă în prezent cu cea mai gravă epidemie de holeră pe care ţara a cunoscut-o de ani de zile", a subliniat MSF.

„Doar în regiunea Darfur, echipele MSF au tratat peste 2.300 de pacienţi şi au înregistrat 40 de decese săptămâna trecută din cauza holerei", a adăugat organizaţia.

Această boală diareică gravă, transmisă prin apă şi alimente contaminate, poate ucide în câteva ore dacă nu este tratată.

Din iulie 2024, circa 100.000 de cazuri de holeră au fost raportate în întreaga ţară, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), boala răspândindu-se „în toate statele sudaneze".

Citește și
holera
Epidemie de holeră în Sudan, al treilea mare stat din Africa. Cel puțin 172 de decese într-o singură săptămână

Ajuns în al treilea an, războiul, care a ucis zeci de mii de persoane şi a strămutat alte câteva milioane, a provocat ceea ce ONU descrie drept „cea mai gravă criză umanitară din lume".

Într-o ţară în care luptele blochează principalele căi de acces şi paralizează logistica, livrarea ajutorului umanitar devine aproape imposibilă. Convoaiele sunt oprite, iar rezervele se epuizează.

Sezonul ploilor, care se intensifică în august, ar putea agrava criza sanitară.

Sursa: Agerpres

Etichete: morti, holera, sudan,

Dată publicare: 14-08-2025 13:52

Articol recomandat de sport.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Citește și...
Epidemia de holeră din Sudan face tot mai multe vctime. Zeci de persoane decedate în doar două zile. Ce spun autoritățile
Stiri externe
Epidemia de holeră din Sudan face tot mai multe vctime. Zeci de persoane decedate în doar două zile. Ce spun autoritățile

Holera a făcut 70 de morţi în două zile la Khartoum, capitala Sudanului, a anunţat Ministerul Sănătăţii, care se confruntă cu un colaps al serviciilor medicale într-o ţară sfâşiată de război.

Epidemie de holeră în Sudan, al treilea mare stat din Africa. Cel puțin 172 de decese într-o singură săptămână
Stiri externe
Epidemie de holeră în Sudan, al treilea mare stat din Africa. Cel puțin 172 de decese într-o singură săptămână

O epidemie severă de holeră face ravagii în Sudan, cu 172 de decese raportate într-o singură săptămână și peste 2.700 de cazuri, majoritatea în statul Khartoum. Conflictul armat și colapsul infrastructurii sanitare agravează situația.

Salvaţi Copiii: După reducerea ajutorului american, copii bolnavi de holeră au murit pe drum în Sudanul de Sud
Stiri externe
Salvaţi Copiii: După reducerea ajutorului american, copii bolnavi de holeră au murit pe drum în Sudanul de Sud

Copii bolnavi de holeră în Sudanul de Sud au murit în timp ce încercau să ajungă la o clinică aflată la distanţă mare, după ce reducerea ajutorului american a dus la închiderea multor centre de sănătate, a denunţat miercuri ONG-ul Salvaţi Copiii. 

Recomandări
Economia României a crescut cu 1,2% din PIB. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune
Stiri Economice
Economia României a crescut cu 1,2% din PIB. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune

PIB-ul a crescut cu 1,2% în trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, arată datele INS. Economia a crescut cu 0,3 % în trimestrul 2, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi cu 2,1% pe seria ajustată sezonier.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Stiri externe
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Întâlnirea de la Anchorage (Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30 GMT (22:30 ora României) a anunţat joi Kremlinul, citat de AFP.

Codul galben de caniculă a fost extins. Temperaturi de până la 37 de grade în peste jumătate de țară
Vremea
Codul galben de caniculă a fost extins. Temperaturi de până la 37 de grade în peste jumătate de țară

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis noi atenţionări Cod galben de caniculă, valabile joi şi vineri, în peste jumătate din ţară, inclusiv în Bucureşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 August 2025

45:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12