Corpul de control al Ministerului Sănătății a ajuns la Spitalul Elias. Printre altele, trebuie să verifice toate graficele de lucru și să stabilească dacă medicul ortoped trebuia ca în acea zi să fie în timpul programului de lucru de aici, de la spitalul de stat.

Totul a se întâmplă după ce săptămâna trecută, pe site, pe pagina de socializare a unui spital privat, a apărut un filmuleț cu acest medic care se filma în timp ce spunea că este joi, ora prânzului și că se pregătește să intre în sala de operație pentru a doua intervenție din acea zi.

Ministrul Sănătății a cerut imediat o verificare și a constatat că de fapt, medicul ortopedă ar fi trebuit să fie la spitalul de stat și spun acest lucru pentru că ministrul sănătății a cerut managerului de aici, de la Elias, graficul de lucru al medicului respectiv și conform datelor de la spital.

Managerul a spus că medicul avea o cerere de concendiu pentru ziua de 12 februarie, atunci când a fost făcută înregistrarea, dar de fapt, acea cerere de concediu era păstrată în biroul asistentei șefe și nu era semnată de manager și nici înregistrată la serviciul de resurse umane.

Prin urmare, spune ministerul Sănătății că acea cerere de concediu nu este validă. Vom vedea care este, va fi rezultatul anchetei corpului de control. Am stat de vorbă săptămâna trecută cu medicul ortoped și spunea că, după părerea lui, cererea este una validă, dar într-adevăr, și legislația spune că cererea trebuie făcută cu mai multe zile înainte și nu chiar în ziua în care se cere concediu medical.

Pe de altă parte, ministerul a cerut și verificarea activității ortopedului aici, în spitalul de stat și, conform datelor de date chiar de managerul unității sanitare, medicul a avut cam o operație pe săptămână aici, la Spitalul Elias și nici în ambulatoriu nu a văzut mai mulți pacienți. Au fost în jur de 60 pe tot anul 2025.

Corpul de control va stabili, cum spuneam, care este de fapt adevărul și de altfel, ministrul sănătății a cerut, a spus că va face un control la nivel național pentru a verifica activitatea medicilor care sunt angajați la stat și care lucrează și în spitalele private sau în cabinetele proprii private, pentru că, spune Alexandru Gogovete, este ilegal să pleci din timpul programului de lucru de la stat pentru a face intervenții în clinici sau în cabinete private.