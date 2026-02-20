Primele verificări arată că medicul nu avea o cerere de concediu semnată de manager și înregistrată la resurse umane, așa cum prevede legea. Ministrul spune că va extinde controlul și în alte unități sanitare.

În acestă filmare, medicul ortoped, angajat şi la spitalul de stat Elias din Capitală, povestește despre intervenția chirugicală pe care urmează să o efectueze într-o unitate sanitară privată. După cum spune, este a doua operaţie într-o zi de joi, la prânz.

Ministrul Sănătății a cerut o verificare a situației doctorului și a constatat că, legal, acesta ar fi trebuit să fie la programul de lucru din spitalul de stat. Cererea de concediu nu era semnată de manager și validată la departamentul de resurse umane, așa cum prevede legea, spun autorităţile.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Există o cerere de concediu semnată de domnul doctor, dar care nu a fost depusă la serviciul RUNOS și care nu a fost aprobată de managerul unității sanitare, deci această cerere nu este validă. Chiar dacă ea a fost scrisă, nimeni nu poate ști când a fost scrisă, este pur și simplu o foaie de hârtie pe care se solicită o zi de concediu pentru data de 12 februarie în data de 12 februarie. A nu fi la programul de lucru în spitalul public și a avea intervenții chirurgicale în altă parte este ilegal, înainte de toate.''

Medicul ortoped susține că a plecat legal în spitalul privat.

Medicul ortoped: „În timpul acela aveam cerere depusă de concediu de odihnă.”

Reporter: Înțeleg că acea cerere nu era semnată de manager și înregistrată la RUNOS...

Medicul ortoped: „Ba da, era înregistrată, s-a găsit.”

Reporter: Când ați depus cererea?

Medicul ortoped: „Puteți să cereți punct de vedere oficial din partea spitalului. ''

Dar spitalul a transmis ministerului ca respectiva cerere nu era aprobată.

Ministrul a cerut și o verificare a activității ortopedului pentru anul 2025 în spitalul de stat. Conform documentelor primite, medicul a operat în medie patru pacienți pe lună, iar în ambulatoriu a avut cam cinci consultații pe lună.

Corespondent PROTV: „Ministrul Sănătății crede că acesta nu este un caz singular și spune că va demara un control la nivel național prin care va verifica toată activitatea medicilor care sunt angajați în sistemul public și lucrează și la privat. Totodată vrea să schimbe legislația, astfel încât managerii să le poată desface contractul de muncă medicilor care pleacă din timpul programului de la stat pentru a lucra în privat.”

Pe de altă parte, Alexandru Rogobete spune că introducerea criteriilor de performanță, conform cărora medicii vor fi plătiți după cum și cât muncesc, ar trebui să limiteze acest fenomen.