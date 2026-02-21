Colegiului Medicilor din România au transmis, sâmbătă, că respectarea programului de lucru reprezintă o condiţie esenţială pentru funcţionarea corectă a sistemului de sănătate, la fel ca respectarea condiţiilor de muncă de către angajator faţă de medici. Într-o postare pe Facecbook, conducerea CMR îşi reafirmă poziţia în privinţa respectării programului de lucru în toate unităţile sanitare, ca element fundamental al responsabilităţii profesionale şi al încrederii publice în corpul medical, notează Agerpres.

„Respectarea programului de lucru nu este doar o obligaţie contractuală, ci şi o datorie morală faţă de pacienţi şi faţă de colegii noştri. Un sistem de sănătate funcţional se bazează pe reguli clare, asumate şi aplicate unitar”, a precizat preşedintele CMR, prof. dr. Cătălina Poiană.

Totodată, Colegiul Medicilor spune că susţine în mod egal medicii care îşi desfăşoară activitatea în sistemul public şi pe cei care activează în mediul privat, afirmând că exercitarea profesiei în ambele zone este legitimă şi contribuie la diversitatea serviciilor medicale din România.

„Pentru buna funcţionare a sistemului de sănătate, este esenţială o delimitare clară şi transparentă a timpului aferent activităţilor desfăşurate de medic în sectorul public şi în cel privat. Sănătatea pacientului trebuie să fie în centrul tuturor deciziilor noastre. Profesionalismul, disciplina profesională şi respectarea cadrului legal sunt condiţii indispensabile pentru un act medical corect, transparent şi pentru protejarea reputaţiei profesiei medicale. Nu vorbim în această comunicare despre un anumit caz, vorbim despre principii. În acest mandat voi face tot ce ţine de mine ca instituţia Colegiul Medicilor din România să reprezinte cu adevărat medicii corecţi care îşi fac datoria. Pe de altă parte, subliniem importanţa respectării condiţiilor de muncă şi de către angajator - spital - în raport cu medicii”, a precizat Cătălina Poiană.

Colegiul Medicilor din România va continua să susţină măsurile care întăresc responsabilitatea şi etica profesională, dar şi să reafirme necesitatea existenţei unor măsuri care să îmbunătăţească condiţiile în care profesează medicii.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va declanşa un control naţional fără precedent pentru a depista medicii care părăsesc spitalele publice în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat.

El a precizat că, începând de luni, Corpul de control al ministrului Sănătăţii se va deplasa la un spitalul public pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru, după ce pe pagina unei unităţi sanitare private a fost publicat un videoclip în care un medic angajat şi la un spital public explica felul în care se pregăteşte pentru o intervenţie chirurgicală.