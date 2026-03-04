Horoscop 5 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care își va recupera banii

Vibrația zilei este 5 și o să avem curaj să facem lucruri îndrăznețe.

Horoscop 5 martie 2026 – PEȘTI

O să vă dați peste cap să scăpați de toate obligațiile de serviciu, să lansați la apă proiecte noi ca să vă puneți în valoare niște calități. O să dați curs invitației să plecați pe undeva în weekend, la vreun eveniment festiv, o aniversare.

Horoscop 5 martie 2026 – BERBEC

Poate v-ați decis să semnați un contract și o să vă apucați serios de treabă, că sunt multe de făcut și la serviciu, și în particular. O să aveți o mai bună comunicare cu partenerul de cuplu și o să vă petreceți timpul liber împreună, să consolidați relația.

Horoscop 5 martie 2026 – TAUR

O să dați de oameni care vă susțin și vă indică, poate, direcția potrivită. Mai sunt și sponsori care vă ajută să duceți la bun sfârșit proiectele în care v-ați pus mari speranțe. O să vă interesați și de starea organismului, să aveți un tonus de competiție.

Horoscop 5 martie 2026 – GEMENI

Se ivește ocazia să intrați într-o afacere care să vă aducă profit și o să aveți parte de echilibru financiar. O să primiți un răspuns afectiv de la cineva căruia îi e dor de voi, dar se hotărăște mai greu să vină, trebuie răbdare.

Horoscop 5 martie 2026 – RAC

Poate s-a anunțat cineva în vizită și o să aveți parte de o după-amiază cu atmosferă plăcută și o să aflați vești bune. O fi un eveniment la sfârșit de săptămână pe undeva prin țară și o să vă duceți către cineva care contează pentru voi.

Horoscop 5 martie 2026 – LEU

O să faceți tot posibilul să vă recuperați banii pe care îi așteptați de ceva vreme și, treptat, o să îi aveți în cont. Ideea e că e bine să insistați, că de la sine, mai greu. O să aveți un cuvânt greu de spus într-o conferință, poate fi și ședință, negociere, și să se țină cont de părerea voastră.

Horoscop 5 martie 2026 – FECIOARĂ

O să vă intre niște bani care pot fi și de la serviciu, și din particular și să fie un echilibru financiar – o vreme, după care se vor ivi noi oportunități. O să faceți plăți, scăpați de rate, facturi, amenzi, impozite și o să îi pregătiți o surpriză ființei iubite.

Horoscop 5 martie 2026 – BALANȚĂ

Vi se împlinesc niște așteptări și o să primiți OK-ul pentru o angajare, un transfer dintr-o clasă în alta ori o fi un credit bancar și o să începeți formalitățile. Cineva de care vă e dor vă dă un semn de viață, poate chiar vine la voi și se poate resuscita o relație sentimentală.