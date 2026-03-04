Război în Iran. Donald Trump evaluează succesul operațiunii militare la „15 din 10”
Război în Iran. Donald Trump evaluează succesul operațiunii militare la „15 din 10”

Horoscop 5 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care își va recupera banii

Horoscop cu Neti Sandu
62564006

Horoscop 5 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. O să cântărim bine de tot situația înainte de a spune și de a face ceva, de a lua o decizie și o să fim stăpâni pe situație.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 5 și o să avem curaj să facem lucruri îndrăznețe.

Horoscop 5 martie 2026 – PEȘTI

O să vă dați peste cap să scăpați de toate obligațiile de serviciu, să lansați la apă proiecte noi ca să vă puneți în valoare niște calități. O să dați curs invitației să plecați pe undeva în weekend, la vreun eveniment festiv, o aniversare.

Horoscop 5 martie 2026 – BERBEC

Poate v-ați decis să semnați un contract și o să vă apucați serios de treabă, că sunt multe de făcut și la serviciu, și în particular. O să aveți o mai bună comunicare cu partenerul de cuplu și o să vă petreceți timpul liber împreună, să consolidați relația.

Horoscop 5 martie 2026 – TAUR

O să dați de oameni care vă susțin și vă indică, poate, direcția potrivită. Mai sunt și sponsori care vă ajută să duceți la bun sfârșit proiectele în care v-ați pus mari speranțe. O să vă interesați și de starea organismului, să aveți un tonus de competiție.

Citește și
Horoscop 4 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va achiziționa o casă
Horoscop 4 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va achiziționa o casă

Horoscop 5 martie 2026 – GEMENI

Se ivește ocazia să intrați într-o afacere care să vă aducă profit și o să aveți parte de echilibru financiar. O să primiți un răspuns afectiv de la cineva căruia îi e dor de voi, dar se hotărăște mai greu să vină, trebuie răbdare.

Horoscop 5 martie 2026 – RAC

Poate s-a anunțat cineva în vizită și o să aveți parte de o după-amiază cu atmosferă plăcută și o să aflați vești bune. O fi un eveniment la sfârșit de săptămână pe undeva prin țară și o să vă duceți către cineva care contează pentru voi.

Horoscop 5 martie 2026 – LEU

O să faceți tot posibilul să vă recuperați banii pe care îi așteptați de ceva vreme și, treptat, o să îi aveți în cont. Ideea e că e bine să insistați, că de la sine, mai greu. O să aveți un cuvânt greu de spus într-o conferință, poate fi și ședință, negociere, și să se țină cont de părerea voastră.

Horoscop 5 martie 2026 – FECIOARĂ

O să vă intre niște bani care pot fi și de la serviciu, și din particular și să fie un echilibru financiar – o vreme, după care se vor ivi noi oportunități. O să faceți plăți, scăpați de rate, facturi, amenzi, impozite și o să îi pregătiți o surpriză ființei iubite.

Horoscop 5 martie 2026 – BALANȚĂ

Vi se împlinesc niște așteptări și o să primiți OK-ul pentru o angajare, un transfer dintr-o clasă în alta ori o fi un credit bancar și o să începeți formalitățile. Cineva de care vă e dor vă dă un semn de viață, poate chiar vine la voi și se poate resuscita o relație sentimentală.

Horoscop 5 martie 2026 – SCORPION

Se conturează un proiect pretențios la serviciu și poate vă încumetați să luați și voi parte ca să intrați în atenția șefilor – să fiți și voi pe o listă de promovare. Vă invită cineva în weekend la o nuntă sau la un botez, e o ceremonie și o să vă doriți să fiți și voi de față la momentul special.

Horoscop 5 martie 2026 – SĂGETĂTOR

Vi se oferă ceva de lucru, dar dacă sunteți prinși până peste cap cu alte proiecte o să declinați oferta, că e prea solicitant și mai aveți și viață de familie. V-ați fi propus mai de mult o curățenie generală, cu aruncat lucrurile pe care nu le mai întrebuințați și luat diverse lucruri noi.

Horoscop 5 martie 2026 – CAPRICORN

Preocupările de grup vă acaparează și vă oferă și satisfacții, atât profesionale, cât și financiare, dar poate fi, să știți, și muncă benevolă. Se observă reușite la școală, poate susțineți un proiect, dați un examen, absolviți niște cursuri și mergeți mai departe, la următorul nivel.

Horoscop 5 martie 2026 – VĂRSĂTOR

O să încasați niște bani și o să aveți pentru micile plăceri nevinovate, îi mai luați și partenerului de cuplu ceva despre care știți că i-ar face plăcere și o să fie un câștig în plan emoțional. Vi se lansează o invitație să vă duceți în străinătate ca să schimbați o vorbă, un sentiment, cu cineva care vă iubește.

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Brazilianca Tamires Morena a schimbat echipa în Liga Florilor! Transferuri tari pentru titlu
GALERIE FOTO Brazilianca Tamires Morena a schimbat echipa în Liga Florilor! Transferuri tari pentru titlu
Citește și...
Horoscop 4 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va achiziționa o casă
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 4 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va achiziționa o casă

Horoscop 4 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu noutăți. Or să ne ia prin surprindere veștile, întâlnirile cu oameni cărora le pasă de noi și o să ne bucurăm de tot ce ni se întâmplă.

Horoscop 3 martie 2026, cu Neti Sandu. Pentru o zodie se anunță o recompensă în bani
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 3 martie 2026, cu Neti Sandu. Pentru o zodie se anunță o recompensă în bani

Horoscop 3 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună Plină, cu vești de tot felul. Avem multe de spus și de făcut, o să încercăm să mulțumim pe toată lumea, dar o să fie loc și de mai bine.

Horoscop 2 martie 2026, cu Neti Sandu. O zodie poate da astăzi peste o sursă suplimentară de bani
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 2 martie 2026, cu Neti Sandu. O zodie poate da astăzi peste o sursă suplimentară de bani

Horoscop 2 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu sare și piper. O să ne revizuim atitudinea ca să fim corecți, înțelegători față de cei care nu mai au răbdare cu noi și credem și că au dreptate.

Recomandări
Război în Iran. Donald Trump evaluează succesul operațiunii militare la „15 din 10”
Stiri externe
Război în Iran. Donald Trump evaluează succesul operațiunii militare la „15 din 10”

Președintele Donald Trump a transmis, din nou, că a început războiul în Iran pentru că altfel țara ar fi fost atacată. Teheranul este, miercuri seară, ținta atacurilor israeliene.

Bugetul rămâne în aer după negocieri de trei ore la Guvern. Coaliția, divizată de pachetul de solidaritate
Stiri Politice
Bugetul rămâne în aer după negocieri de trei ore la Guvern. Coaliția, divizată de pachetul de solidaritate

Partidele de la putere nu au reușit nici miercuri să se pună de acord, pentru forma finală a bugetului, așa că liderii au luat schița primită de la Finanțe și o vor analiza.

Analist: „Iranul și-a scos mănușile” în războiul cu SUA și Israel. Teheranul lovește ținte din întreaga regiune
Stiri externe
Analist: „Iranul și-a scos mănușile” în războiul cu SUA și Israel. Teheranul lovește ținte din întreaga regiune

În a cincea zi de război, un submarin american a scufundat cu torpile o navă de luptă iraniană, în apele internaționale, lângă coastele Sri Lanka. La bord erau probabil 180 de oameni și 140 erau dați dispăruți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Martie 2026

46:17

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Martie 2026

01:47:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picătură

42:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Nota primită de Andrei Rațiu după ce Rayo Vallecano a făcut spectacol în etapa din Spania. 3-0 și trei puncte uriașe

Sport

4 titulari, OUT! Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB din vară