Analize medicale gratuite anual prin trimitere de la medicul de familie. Lista investigațiilor decontate de CAS

Ministerul Sănătății a reamintit luni că persoanele asigurate pot beneficia anual de analize de laborator gratuite, pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie, dacă nu le-au efectuat deja în anul respectiv.

"Eşti asigurat şi nu ştii cum să beneficiezi de pachetul de investigaţii şi analize gratuite? Nimic mai simplu, mergi la medicul de familie. Anual beneficiezi de analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul respectiv nu ai efectuat aceste investigaţii", afirmă reprezentanţii MS pe Facebook.

Lista investigațiilor medicale gratuite

Investigaţiile paraclinice recomandate pentru adultul asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 ani sunt:

* Hemoleucogramă completă;

* Proteina C reactivă

* Glicemie a jeun;

* Colesterol seric total;

* LDL colesterol;

* Creatinina serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată - RFGe;

* TGO;

* TGP;

* VDRL sau RPR;

* examen microscopic al secreţiei vaginale la femeile active sexual;

* testare HPV, conform metodologiei de screening pentru cancerul de col uterin, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii;

* pentru femei la risc înalt, cu vârsta cuprinsă între 30 şi 39 de ani inclusiv, ecografie de sân şi mamografie 2D, anual, conform metodologiei de screening pentru cancerul de sân, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.

Investigații și pentru persoanele neasigurate

Potrivit Ministerului Sănătăţii , indiferent dacă sunt asiguraţi sau nu, adulţii peste 18 ani beneficiază gratuit de controale medicale de specialitate, precum şi investigaţii şi analize, cu bilet de trimitere de la medicul de familie.

MS precizează că asigurarea medicală nu este obligatorie şi în cazul în care persoana este neasigurată, următoarele servicii medicale sunt gratuite:

► adulţii între 18 şi 39 de ani pot primi, o dată pe an, o consultaţie gratuită pentru evaluarea riscului individual şi pentru consiliere privind factorii de risc - fumat, alimentaţie, activitate fizică şi greutate corporală;

► persoanele de 40 de ani şi peste pot beneficia anual de până la trei consultaţii gratuite, pentru evaluare, consiliere şi monitorizare.

În funcţie de vârstă şi de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, precum:

* hemoleucogramă, glicemie, colesterol total şi LDL, teste pentru ficat şi rinichi;

* test HPV, ecografie sau mamografie pentru femei;

* test pentru depistarea sângelui ocult în scaun (pentru prevenirea cancerului colorectal);

* test PSA pentru bărbaţii de peste 50 de ani.

Persoanele cu boli cronice în evidența medicului de familie pot beneficia de consultații preventive pentru depistarea timpurie a altor afecțiuni, precum bolile cardiovasculare, diabetul, cancerul sau afecțiunile renale.

În situații speciale, medicul de familie poate elibera trimiteri pentru consultații și analize suplimentare, de exemplu în caz de suspiciune de cancer sau pentru testarea hepatitelor B și C și a virusului HIV la femeile însărcinate.

