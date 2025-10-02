Analiză: Ignorați de antrenori, fotbaliștii sub 23 de ani din România joacă printre cele mai puține minute din Europa

Stiri Sport
02-10-2025 | 14:48
romania nationala de fotbal
frf.ro

România este una dintre ţările în care fotbaliştii sub 23 de ani joacă cel mai puţin, potrivit unei analize realizate de Intelligence Centre FRF.

autor
Ioana Andreescu

Pornind de la un raport UEFA privind situaţia talentelor în Top 20 competiţii la nivel european, Intelligence Centre FRF a comparat datele cu cele din România şi a concluzionat că, dintre ţările analizate, doar Turcia şi Grecia au oferit mai puţine minute fotbaliştilor U23 în sezonul 2024-2025, în condiţiile în care, la nivelul primei ligi din România, echipele sunt obligate prin regulamentul Federaţiei Române de Fotbal să aibă în permanenţă pe teren un jucător eligibil pentru naţionala U21.

Cluburile din ţara noastră au oferit 4% din totalul minutelor jucătorilor U20, procent comparabil şi cu alte campionate mai puternice, cum ar fi Anglia, Germania sau Portugalia, peste Spania şi Italia, dar procentul total pentru timpul alocat fotbaliştilor U23 este de 24%, de două ori mai puţin decât este trecut în dreptul liderului din acest clasament, Belgia, campionat în care tinerii au evoluat în 49% din minute.

Top 3 este completat de Olanda şi Austria, ambele cu un procentaj de 46%. Sub România sunt Turcia şi Grecia, ambele cu 18%. Media în campionatele analizate este de 34% (28% la jucătorii cu vârsta între 20 şi 23 şi 6% la jucătorii U20).

De menţionat că în Danemarca, tinerii U20 au evoluat cel mai mult, în 12% din totalul minutelor.

Citește și
Football Manager
De ce Football Manager rămâne cea mai realistă simulare de fotbal după 20 de ani

România e singura ţară, exceptând selecţionatele din Top 5 campionate, care a fost prezentă la fiecare din ultimele patru ediţii ale Campionatului European Under-21 (trei calificări directe şi una din oficiu, în calitate de gazdă).

Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, analiza, fotbal,

Dată publicare: 02-10-2025 14:37

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Țeapa secolului! ”Prezentatoarea” serilor de Champions League din Turcia are zeci de mii de fani și face milioane: cine este, de fapt, Eysan Aksoy
GALERIE FOTO Țeapa secolului! ”Prezentatoarea” serilor de Champions League din Turcia are zeci de mii de fani și face milioane: cine este, de fapt, Eysan Aksoy
Citește și...
Statele Unite nu permit Iranului să participe la tragerea la sorţi a CM 2026
Stiri externe
Statele Unite nu permit Iranului să participe la tragerea la sorţi a CM 2026

SUA refuză delegaţiei Iranului accesul la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale din 2026, care va fi organizată în comun de Canada, Mexic şi SUA, potrivit purtătorului de cuvânt al Federaţiei Iraniene de Fotbal (FFI), Amir-Mehdi Alawi, citat de DPA.

De ce Football Manager rămâne cea mai realistă simulare de fotbal după 20 de ani
iLikeIT
De ce Football Manager rămâne cea mai realistă simulare de fotbal după 20 de ani

Football Manager are o istorie impresionantă. Lansat acum 20 de ani, continuă și astăzi să strângă o comunitate uriașă de antrenori amatori care își clădesc cariere în ligi virtuale.

Un bărbat de 57 de ani din Dolj a agresat o minoră de 10 ani. A profitat că era singură pe terenul de fotbal
Stiri Virale
Un bărbat de 57 de ani din Dolj a agresat o minoră de 10 ani. A profitat că era singură pe terenul de fotbal

Un bărbat de 57 de ani din Dolj, acuzat că a agresat sexual o copilă de 10 ani, a fost reținut de polițiști.

Recomandări
Dezinformarea, temă centrală la Copenhaga. Nicușor Dan prezintă „raportul Georgescu” privind influența rusă în alegeri
Stiri Politice
Dezinformarea, temă centrală la Copenhaga. Nicușor Dan prezintă „raportul Georgescu” privind influența rusă în alegeri

Joi, în Copenhaga are loc reuniunea Comunității Politice Europene la care participă și președintele Nicușor Dan.

Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani: soldă de până la 5.000 lei și bonus final de 27.000 lei
Stiri actuale
Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani: soldă de până la 5.000 lei și bonus final de 27.000 lei

Românii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea solicita, în mod voluntar, înscrierea într-un program de pregătire militară de bază, potrivit unui proiect de lege aprobat joi de Guvern.

Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite
Vremea
Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite

Jumătate de țară este sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite. În plus, este cod roșu de ploi abundente în județele Dolj și Olt.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Octombrie 2025

48:19

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28