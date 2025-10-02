Analiză: Ignorați de antrenori, fotbaliștii sub 23 de ani din România joacă printre cele mai puține minute din Europa

România este una dintre ţările în care fotbaliştii sub 23 de ani joacă cel mai puţin, potrivit unei analize realizate de Intelligence Centre FRF.

Pornind de la un raport UEFA privind situaţia talentelor în Top 20 competiţii la nivel european, Intelligence Centre FRF a comparat datele cu cele din România şi a concluzionat că, dintre ţările analizate, doar Turcia şi Grecia au oferit mai puţine minute fotbaliştilor U23 în sezonul 2024-2025, în condiţiile în care, la nivelul primei ligi din România, echipele sunt obligate prin regulamentul Federaţiei Române de Fotbal să aibă în permanenţă pe teren un jucător eligibil pentru naţionala U21.

Cluburile din ţara noastră au oferit 4% din totalul minutelor jucătorilor U20, procent comparabil şi cu alte campionate mai puternice, cum ar fi Anglia, Germania sau Portugalia, peste Spania şi Italia, dar procentul total pentru timpul alocat fotbaliştilor U23 este de 24%, de două ori mai puţin decât este trecut în dreptul liderului din acest clasament, Belgia, campionat în care tinerii au evoluat în 49% din minute.

Top 3 este completat de Olanda şi Austria, ambele cu un procentaj de 46%. Sub România sunt Turcia şi Grecia, ambele cu 18%. Media în campionatele analizate este de 34% (28% la jucătorii cu vârsta între 20 şi 23 şi 6% la jucătorii U20).

De menţionat că în Danemarca, tinerii U20 au evoluat cel mai mult, în 12% din totalul minutelor.

România e singura ţară, exceptând selecţionatele din Top 5 campionate, care a fost prezentă la fiecare din ultimele patru ediţii ale Campionatului European Under-21 (trei calificări directe şi una din oficiu, în calitate de gazdă).

