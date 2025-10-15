Ministerul Sănătăţii: Serviciile medicale de prevenţie - gratuite pentru toţi adulţii, indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi

Stiri Sanatate
15-10-2025 | 12:55
doctor, pacient, pat de spital, spital
Shutterstock

Ministerul Sănătății anunță că toate persoanele de peste 18 ani pot beneficia gratuit de servicii medicale de prevenție, prin medicii de familie.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit Ministerului Sănătăţii (MS), indiferent dacă sunt asiguraţi sau nu, adulţii peste 18 ani beneficiază gratuit de controale medicale de specialitate, precum şi investigaţii şi analize, cu bilet de trimitere de la medicul de familie.

„Prevenţia medicală redevine o prioritate naţională. Accesul liber la controale medicale, analize, investigaţii şi monitorizare, inclusiv pentru persoanele neasigurate, este doar primul pas. Acum trebuie să lucrăm la schimbarea de mentalităţi şi la formarea de obiceiuri sănătoase. Verificarea recurentă a stării de sănătate, chiar atunci când nu doare, salvează vieţi, timp şi resurse. Mergeţi periodic la medic, cu încredere", a transmis miercuri ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

MS precizează că asigurarea medicală nu este obligatorie şi în cazul în care persoana este neasigurată, următoarele servicii medicale sunt gratuite:

* adulţii între 18 şi 39 de ani pot primi, o dată pe an, o consultaţie gratuită pentru evaluarea riscului individual şi pentru consiliere privind factorii de risc - fumat, alimentaţie, activitate fizică şi greutate corporală;
* persoanele de 40 de ani şi peste pot beneficia anual de până la trei consultaţii gratuite, pentru evaluare, consiliere şi monitorizare.

Citește și
doctorita
O doctoriță a murit după ce a fost bătută de un alt doctor, la petrecerea de Ziua Medicului, în Bulgaria

În funcţie de vârstă şi de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, precum:

* hemoleucogramă, glicemie, colesterol total şi LDL, teste pentru ficat şi rinichi;
* test HPV, ecografie sau mamografie pentru femei;
* test pentru depistarea sângelui ocult în scaun (pentru prevenirea cancerului colorectal);
* test PSA pentru bărbaţii de peste 50 de ani.

De asemenea, persoanele aflate deja în evidenţa medicului de familie cu boli cronice beneficiază de consultaţii preventive pentru depistarea timpurie a altor afecţiuni, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul, cancerul sau bolile renale.

În cazuri speciale, medicul de familie poate elibera trimiteri pentru consultaţii şi analize suplimentare - de exemplu, în suspiciune de cancer sau pentru testarea virusurilor hepatitei B şi C ori a virusului HIV la femeile însărcinate.

Ministerul Sănătăţii îi încurajează pe toţi românii să profite de consultaţiile şi analizele gratuite oferite prin medicii de familie.

Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”

Sursa: Agerpres

Etichete: ministrul sanatatii, gratuit, analize,

Dată publicare: 15-10-2025 12:55

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Un doctor de la Spitalul Caracal a aruncat cu apă într-o pacientă. Ce a urmat
Stiri actuale
Un doctor de la Spitalul Caracal a aruncat cu apă într-o pacientă. Ce a urmat

Poliţiştii din Olt fac cercetări după ce un medic de la Spitalul Municipal din Caracal a aruncat cu apă asupra unei femei în vârstă de 51 de ani, pacientă în unitatea medicală.

O doctoriță a murit după ce a fost bătută de un alt doctor, la petrecerea de Ziua Medicului, în Bulgaria
Stiri externe
O doctoriță a murit după ce a fost bătută de un alt doctor, la petrecerea de Ziua Medicului, în Bulgaria

O doctoriță din Burgas a murit după ce a fost bătută chiar la petrecerea de Ziua Medicului de un alt doctor, coleg de spital și fost partener de viață. Zile bune după agresiune, femeia nu a prezentat niciun simptom și a mers în continuare la muncă.

Candidat surpriză la Primăria Capitalei. Un fost profesor universitar acuzat de hărțuire sexuală strânge semnături
Stiri actuale
Candidat surpriză la Primăria Capitalei. Un fost profesor universitar acuzat de hărțuire sexuală strânge semnături

Horea Mihai Bădău, fost lector universitar doctor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) din București, strânge semnături pentru a candida la Primăria Capitalei, după cum a anunțat pe contul personal de TikTok.

Recomandări
Comitetul pentru prevenirea torturii critică dur România: abuzuri și decese prin neglijență în spitalele psihiatrice
Stiri actuale
Comitetul pentru prevenirea torturii critică dur România: abuzuri și decese prin neglijență în spitalele psihiatrice

Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei (CoE) îndeamnă România într-un raport publicat miercuri să ia măsuri în ce priveşte deficienţele grave constatate în condiţiile de detenţie ale pacienţilor din spitalele de psihiatrie.

România lansează și ea Golden Visa. Investiția minimă pentru ca un străin să obțină drept de ședere temporară în țara noastră
Stiri Economice
România lansează și ea Golden Visa. Investiția minimă pentru ca un străin să obțină drept de ședere temporară în țara noastră

România va emite și ea un ”gold card”, precum cel lansat recent în SUA de Donald Trump, prin care cetățenii străini vor primi drept de ședere temporară în țara noastră, în schimbul unor investiții de minim 400.000 de euro.

 

VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”
Stiri Politice
VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”

Legea depusă de AUR privind prevenirea și combaterea pornografiei a provocat dezbateri aprinse în Senat. Reprezentantul grupului parlamentar PACE, Ninel Peia, a aruncat cuvinte grele la adresa senatoarei USR Ruxandra Deaconu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Octombrie 2025

03:11:10

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28