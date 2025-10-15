Ministerul Sănătăţii: Serviciile medicale de prevenţie - gratuite pentru toţi adulţii, indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi

Ministerul Sănătății anunță că toate persoanele de peste 18 ani pot beneficia gratuit de servicii medicale de prevenție, prin medicii de familie.

Potrivit Ministerului Sănătăţii (MS), indiferent dacă sunt asiguraţi sau nu, adulţii peste 18 ani beneficiază gratuit de controale medicale de specialitate, precum şi investigaţii şi analize, cu bilet de trimitere de la medicul de familie.

„Prevenţia medicală redevine o prioritate naţională. Accesul liber la controale medicale, analize, investigaţii şi monitorizare, inclusiv pentru persoanele neasigurate, este doar primul pas. Acum trebuie să lucrăm la schimbarea de mentalităţi şi la formarea de obiceiuri sănătoase. Verificarea recurentă a stării de sănătate, chiar atunci când nu doare, salvează vieţi, timp şi resurse. Mergeţi periodic la medic, cu încredere", a transmis miercuri ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

MS precizează că asigurarea medicală nu este obligatorie şi în cazul în care persoana este neasigurată, următoarele servicii medicale sunt gratuite:

* adulţii între 18 şi 39 de ani pot primi, o dată pe an, o consultaţie gratuită pentru evaluarea riscului individual şi pentru consiliere privind factorii de risc - fumat, alimentaţie, activitate fizică şi greutate corporală;

* persoanele de 40 de ani şi peste pot beneficia anual de până la trei consultaţii gratuite, pentru evaluare, consiliere şi monitorizare.

În funcţie de vârstă şi de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, precum:

* hemoleucogramă, glicemie, colesterol total şi LDL, teste pentru ficat şi rinichi;

* test HPV, ecografie sau mamografie pentru femei;

* test pentru depistarea sângelui ocult în scaun (pentru prevenirea cancerului colorectal);

* test PSA pentru bărbaţii de peste 50 de ani.

De asemenea, persoanele aflate deja în evidenţa medicului de familie cu boli cronice beneficiază de consultaţii preventive pentru depistarea timpurie a altor afecţiuni, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul, cancerul sau bolile renale.

În cazuri speciale, medicul de familie poate elibera trimiteri pentru consultaţii şi analize suplimentare - de exemplu, în suspiciune de cancer sau pentru testarea virusurilor hepatitei B şi C ori a virusului HIV la femeile însărcinate.

Ministerul Sănătăţii îi încurajează pe toţi românii să profite de consultaţiile şi analizele gratuite oferite prin medicii de familie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













