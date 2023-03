O ciupercă mortală se răspândește într-un ritm alarmant în mai multe regiuni de pe glob

O ciupercă rezistentă la medicamente și potențial mortală se răspândește rapid prin instituțiile de sănătate din SUA, potrivit unui studiu guvernamental.

Cercetătorii de la Centers for Disease Control and Prevention (CDC) au raportat că ciuperca, un tip de drojdie numită Candida auris sau C. auris, poate provoca boli severe la persoanele cu sistemul imunitar slăbit.

Numărul de persoane diagnosticate, precum și numărul cărora s-a constatat că sunt purtători de C. auris, a crescut într-un ritm alarmant de când ciuperca a fost raportată pentru prima dată în SUA în 2016.

Ciuperca a fost identificată în 2009 în Asia, dar oamenii de știință au spus că C. auris a apărut pentru prima dată în întreaga lume cu aproximativ un deceniu mai devreme.

Dr Meghan Lyman, director medical al filialei CDC pentru boli micotice, a spus că creșterile „mai ales în ultimii ani, ne preocupă cu adevărat”.

„Am văzut creșteri nu doar în zonele de transmitere în curs, ci și în zone noi”, a spus ea.

Dr Lyman a mai spus că este îngrijorată de numărul tot mai mare de probe de ciuperci rezistente la tratamentele comune pentru aceasta.

