Alergiile de toamnă: cauze, simptome și tratamente eficiente

27-09-2025 | 16:33
Alergiile de toamnă apar frecvent. Simptomele sunt multe, iar tratamentele eficiente pot include antihistaminice, decongestionante, picături nazale și evitarea factorilor declanșatori.

Toamna vine cu peisaje frumoase și aer mai rece, dar pentru mulți înseamnă și un val de alergii supărătoare.

Strănut, nas înfundat, mâncărimi sau oboseală pot să apară exact când te bucuri de sezon. Schimbările de temperatură și polenul specific toamnei agravează simptomele. Iată ce trebuie să știi despre alergiile de toamnă și cum le poți ține sub control.

Ce sunt alergiile de toamnă și de ce apar

Mulți cred că alergiile sunt o problemă doar de primăvară, când totul înflorește. În realitate, și toamna are propriii factori care dau bătăi de cap. Aerul e plin de particule care pot declanșa reacții neplăcute, iar sistemul imunitar le percepe ca pe niște „inamici”.

Vinovatul este, în principal, polenul de ambrozie. Planta asta înflorește la sfârșit de vară și rămâne activă până prin octombrie. Polenul se împrăștie rapid în aer și, odată inhalat, poate provoca strănut, nas înfundat, ochi roșii sau oboseală. În orașe, unde poluarea e mare, simptomele se resimt și mai tare, scrie Webmd.com.

Un alt factor sunt sporii de mucegai. Frunzele căzute și ude fac terenul perfect pentru dezvoltarea lor, iar sporii ajung imediat în aer. Rezultatul? Tuse, respirație greoaie, mâncărimi sau iritații la nivelul ochilor și pielii.

Și praful din casă devine o problemă în sezonul rece. Odată ce stăm mai mult în interior, acarienii și particulele de praf pot agrava alergiile deja existente. În esență, simptomele apar pentru că organismul eliberează histamină ca răspuns la polen, mucegai sau praf. Asta duce la strănut, lăcrimare, oboseală sau senzație de nas înfundat.

Deși nu poți scăpa complet de alergiile de toamnă, le poți ține sub control cu măsuri simple: aerisește corect, evită zonele cu mult polen și, la nevoie, apelează la tratamentul recomandat de medic.

De ce schimbările de temperatură agravează simptomele

Toamna, mulți dintre cei care suferă de alergii observă că simptomele lor devin mai puternice atunci când temperaturile oscilează brusc. Explicația e simplă și ține de felul în care corpul reacționează la frig și la diferențele mari dintre aerul rece de dimineață și cel mai cald de la prânz.

Când inspirăm aer rece, mucoasa nazală și căile respiratorii se irită mai ușor. Asta poate provoca strănut, nas înfundat și tuse, chiar și fără un contact direct cu polenul sau mucegaiul. Dacă există deja o sensibilitate la alergeni, frigul face ca simptomele să fie și mai supărătoare.

Schimbările de temperatură usucă și mucoasele. Un nas uscat filtrează mai greu particulele din aer, iar polenul, sporii de mucegai sau praful pătrund mai ușor și declanșează reacții mai intense.

În plus, diferențele de temperatură afectează și mecanismele de apărare ale organismului. Sistemul imunitar devine mai vulnerabil, iar corpul reacționează mai puternic la alergeni. De aceea, mulți simt că disconfortul crește atunci când trec brusc de la cald la rece sau invers.

Pe scurt, schimbările de temperatură nu provoacă alergii, dar amplifică simptomele deja existente. Cu puțină grijă la expunerea la frig și protejând căile respiratorii, aceste episoade pot fi mult mai ușor de suportat.

Simptomele frecvente ale alergiilor de toamnă

Alergiile de toamnă pot fi ușor confundate cu o răceală, pentru că dau simptome asemănătoare. Diferența este că acestea persistă mai mult și reapar de fiecare dată când intrăm în contact cu alergenii, conform Acaai.com.

Cele mai des întâlnite sunt cele de la nivelul nasului: strănut repetat, nas care curge sau senzația de nas înfundat. Toate apar atunci când organismul reacționează la polen, mucegai sau praf.

Ochii sunt și ei afectați. Roșeața, mâncărimea și lăcrimarea abundentă apar în special afară, acolo unde concentrația de polen și spori de mucegai este mai mare.

Problemele respiratorii sunt frecvente: tuse seacă, senzație de apăsare în piept sau respirație șuierătoare. La persoanele cu astm, aceste simptome pot fi chiar mai accentuate în sezonul de toamnă.

Oboseala și durerile de cap apar și ele des, pentru că organismul depune un efort continuu să lupte cu inflamația provocată de alergii. În unele cazuri, pot apărea și iritații pe piele, sub formă de pete roșii sau mâncărimi. Recunoașterea acestor semne este importantă pentru a le deosebi de o viroză obișnuită.

Cum se diferențiază alergiile de toamnă de o răceală

La început, simptomele pot păcăli ușor: nas care curge, strănut și tuse ușoară. Totuși, există câteva semne care te ajută să îți dai seama dacă e vorba de o alergie de toamnă sau de o răceală clasică.

În cazul alergiilor, simptomele apar brusc și persistă atâta timp cât ești expus la alergen, polen de ambrozie, spori de mucegai sau praf. Pot dura chiar și săptămâni întregi, dar dispar dacă scade nivelul de alergeni sau dacă urmezi tratament.

La răceală, simptomele se instalează treptat și țin, de regulă, între 7 și 10 zile. Pe lângă nas înfundat și tuse, apar adesea și dureri în gât, febră ușoară și o stare generală de oboseală mai intensă, lucruri mai puțin întâlnite în alergii.

Ochii sunt un indiciu important. La alergii, devin roșii, mănâncă și lăcrimează, pe când la răceală asemenea simptome apar foarte rar. În plus, mâncărimea în nas și gât este specifică alergiilor, nu virozelor.

Cum previi alergiile de toamnă

Chiar dacă nu pot fi evitate complet, simptomele alergiilor de toamnă pot fi mult reduse prin câteva măsuri simple. Primul pas este să limitezi expunerea la alergeni. În zilele cu vânt puternic sau când nivelul de polen e ridicat, încearcă să eviți plimbările lungi. Ține ferestrele închise și aerisește locuința dimineața devreme sau seara târziu, când concentrația de polen este mai mică.

Curățenia din casă contează enorm. Aspiră des cu un filtru special pentru alergeni și șterge praful cu cârpe umede, ca să nu ridici particulele în aer. Spală lenjeria de pat și perdelele la temperaturi mai mari, pentru a reduce acarienii și sporii de mucegai.

Dacă petreci timp afară, schimbă hainele imediat ce ajungi acasă și spală-te pe față și pe mâini. Astfel, elimini polenul și praful care se lipesc de piele și de țesături.

În grădină, evită să strângi frunzele uscate fără mască, pentru că adesea ascund mucegai și pot declanșa simptome mai puternice. Un ajutor în plus este și umidificatorul. Folosit în camerele unde aerul e prea uscat, protejează mucoasele și reduce senzația de iritație.

