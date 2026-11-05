A devenit nomad digital și a început să trăiască după propriile reguli.

Dar libertatea are și un preț. Iar schimbarea nu înseamnă doar să pleci într-o altă țară. Înseamnă să te desprinzi de versiuni mai vechi ale tale, să accepți pierderile, greșelile și alegerile care te-au adus aici.

În această conversație vorbim despre bani și succes, despre faliment și lecțiile eșecului, despre presiunea de a fi un om respectabil și despre curajul de a nu mai trăi după așteptările celorlalți. Despre ce înseamnă, de fapt, să o iei de la capăt și despre momentul în care înțelegi că nu trebuie să repari tot ce e imperfect în tine.

Dragoș spune la un moment dat: „Trebuie să mori un pic. Trebuie să lași o parte din tine să dispară.”

Poate că uneori tocmai de aici începe schimbarea.

Urmărește noul episod al podcastului ”Punct. Și de la capăt” aici.

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