Dar nu toate pierderile se văd. Unele dor, unele lasă urme, iar altele te obligă să te întrebi dacă a meritat.

În acest episod vorbim despre succes și prețul lui, despre prietenii pierdute, compromisuri, frică, libertate și curajul de a te reinventa atunci când drumul pe care ai pornit nu te mai reprezintă. Despre momentele în care trebuie să alegi între ceea ce așteaptă ceilalți de la tine și ceea ce simți că trebuie să fii. Dar și despre un adevăr pe care îl descoperi uneori abia după ce ai pierdut ceva important.

Dragoș Bucurenci, la "Punct. Și de la capăt." Episodul integral, disponibil AICI.

Un episod despre alegeri, vulnerabilitate și curajul de a o lua de la început.

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