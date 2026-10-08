Puteți urmări interviul integral AICI.

Nu pentru că eșuase. Ci pentru că simțea că trebuie să se asculte.

În acest episod din „Punct. Și de la capăt.”, Raluca vorbește despre succes, frică, curaj, România, plecare și întoarcere, despre prețul pe care îl plătim uneori pentru performanță și despre ce se întâmplă atunci când renunți la o plasă de siguranță pentru a-ți construi un drum nou.

A vorbit despre momentul în care și-a dat seama că nu mai poate rămâne, despre burnout și despre presiunea de a fi mereu cea mai bună. Despre cum este să o iei de la zero după ce ai ajuns foarte sus. Despre ce a învățat la Oxford și despre noul capitol pe care l-a construit prin FlairMakers.

Și, mai ales, despre o idee care spune foarte mult despre felul în care își vede povestea:

„Am reușit pentru că sunt româncă.”

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Ediția din 8 octombrie este disponibilă pe YouTube și pe VOYO.

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